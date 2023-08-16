Россияне совершают очередную ошибку: военный эксперт о неожиданном ударе ВСУ

Силы обороны Украины взяли Урожайное Донецкой области. Это открывает нам путь к освобождению Старомлиновки – опорного пункта россиян на их второй линии обороны. Однако будет ли это главным направлением нашего удара?

В среду, 16 августа, в Минобороны Украины сообщили, что наши Силы обороны взяли село Урожайное в Донецкой области. Многие военные эксперты отмечали, что после освобождения ВСУ Старомайорского, которое совсем рядом, оборона врага может очень скоро посыпаться, потому что это открывает путь в Токмак, Бердянск и Мелитополь.

Однако на самом деле замысел украинского командования может быть совершенно другим. Ибо демонстрация продвижения и давления на одном направлении может означать необходимость стягивания противником именно на это направление все большего количества резервов. И это действительно происходит, россияне стягивают резервы даже с Левобережья Херсонской области. Но потом украинское командование может ударить там, где российское не ожидает, но россияне уже уменьшили пребывание своих войск, реагируя на украинские действия на конкретном направлении.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По словам эксперта, сейчас как раз украинское командование диктует и формирует поле боя, театр военных действий, чтобы реализовать свои задачи. Например, когда мы говорим о Левобережье Херсонской области, и многие говорят, что уже сейчас там будут плацдармы, начнутся наступательные операции – это не совсем так. Сейчас там действительно совершаются рейдовые операции: разведка, операции, разрушающие линии обороны противника в том районе.

"Однако пока там нет готовности к проведению большой операции. Она будет, когда возникнут условия на других направлениях. Когда мы говорим об Урожайном, Роботино, у меня впечатление, что украинское командование готовит удары в других местах. Хотя, даже эти два направления между собой конкурируют для противника, потому что ему нужно определяться, где создавать резервы, куда их направлять, и не забывать при этом, что есть еще Бахмутское направление, где противник собственноручно создал мифологию этого места, и теперь он не может отступить. А это значит, что мы можем легко формировать условия, когда противник будет бросать туда новые резервы, а украинская армия будет их там будет уничтожать", — говорит Михаил Самусь.

То же, по его словам, и на Купянском направлении — российская пропаганда уже создала там свою мифологию. Они уже, по их информации, почти "взяли" Купянск. Поэтому украинская армия может создавать условия, когда российская армия и командование будут вынуждены бросать туда новые резервы.

"Поэтому россиянам нужно много резервов. А вот с этим у них проблемы. Если смотреть на общую обстановку на фронте, украинскому командованию удается держать единый замысел. И в нем, что самое интересное, — непонятно, где будет основной удар. Особенно на южном. Понятно, что Купянское и Бахмутское направления используются украинскими силами для оттягивания российских резервов. Хотя россияне наоборот пытались там добиться этого же эффекта. То есть они считали, что если они прорвут нашу оборону в направлении Купянска, то украинские силы будут вынуждены с Бахмутского направления и даже Юга забирать резервы", — считает эксперт.

Ситуация на Купянском направлении, по словам Михаила Самуся, стабилизировалась, но россияне там сконцентрировали действительно большие силы.

"И, повторюсь, российская пропаганда создала определенную мифологию, и потом эту мифологию нужно следовать российским войскам. На самом деле, после этого неудавшегося наступления (на прошлой неделе – ред.) им нужно было остановиться и сделать выводы на стратегическом уровне. То есть, посмотреть, где все же лучше использовать резервы, или, возможно, эти резервы нужно отправить в Херсонскую область, а, возможно, на Мелитопольское направление, между тем они вынуждены вбрасывать новые резервы, чтобы прорвать оборону на Купянском направлении. Это, конечно, создает большое напряжение на фронте, там очень тяжелые бои. Нельзя сказать, что украинские войска там находятся в комфортных условиях. Конечно, это очень тяжелая и кровавая работа украинских воинов. Это героизм, такой же, как и на других направлениях. Сейчас там очень тяжело", — объясняет Михаил Самусь.

Однако, по мнению эксперта, исходя именно из стратегической ситуации, россияне совершают очередную ошибку: они сейчас следуют собственноручно созданной пропаганде, и теперь вынуждены, так же, как и когда-то на Бахмутском направлении, просто вбрасывать резервы, сжигая их там. Но в результате это дает превосходство украинской армии в том, что оттягиваются огромные силы. И в этот момент украинские силы могут сконцентрироваться на продвижении как раз на южном направлении, создавая условия на огромном фронте – это от Запорожской до Херсонской области, развивая свой успех.

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Война продлится 15 лет? Не все так линейно, у Украины есть уникальное оружие | Михаил Самусь