Россияне создали под Бахмутом и Соледаром конвейер смерти для своего войска

В Донецкой области под Бахмутом и Соледаром оккупанты бросают мобилизованных на убой. Их уничтожают наши бойцы из 10 горно-штурмовых всем своим вооружением от артиллерии до дронов. Число волн понемногу уменьшаются, оккупанты вкапываются не рискуя уже со сплошными штурмами, после которых посадки завалены телами, говорится в ТСН.

Ребята здесь делают бомбы для дронов из подручных средств и боеприпасов, по собственному опыту и советам в Интернете, а еще на 3D-принтере. “Сейчас это достаточно эффективно, потому что ВОГ-17 это не тяжелая арта, не 152-миллиметры, а 30 мм, которых можно сделать на коптере. Это не занимает времени — одним таким "вогом" группа из 5 человек делается трехсотыми, не всегда убивает, но ранит, когда враг трехсотый он уже не боеспособен, — говорит боец Элвис.

Оккупанты вкопались в посадки и их приходится выбивать оттуда. "Мы быстро вскочили в окопы и факт неожиданности, они не поняли, что мы уже здесь", — добавляют бойцы.

Также читайте В Беларусь за день прибыло еще три эшелона с российской техникой: что известно

Каждый штурм – это путь к смерти. Владимир на позывной "Журналист" прошел Майдан и АТО, теперь здесь вместе с побратимами на своем "жужике" вывозит раненых. "Сложнее всего для каждого воина — это терять своих друзей с которым ты вчера пил чай, общался, смеялся, а на второй день его нет, это тяжелее всего", — говорит он.

Оккупанты бросают все больше мобилизованных и вагнеровцев, чтобы удержать уже занятые рубежи, идут группами и волнами. “Тактика – 40 лет они не жалеют свой личный состав и не жалели нигде, в тех направлениях, где мы воевали не жалеют вообще. Одна группа идет, кладем, вторая… Пока не начинают убегать”, — отмечает боец Геринг.

Сколько уже перемоловших россиян военные не может сосчитать – счет идет на сотни, если не на тысячи. Трупами забрасаны все посадки напротив. “У меня нет таких дней, когда нет контакта с противником. На неделю три-четыре атаки в день, активно противник проявляет либо утром, либо после обеда”, — рассказывают ребята.

Все посадки и их и наши разбитые осколками, все поля вокруг в воронках и металле от ракет и снарядов. Сколько тонн осколков здесь даже представить трудно. Война здесь во всех калибрах – от мин до тяжелых снарядов и ракет. Под ливнем этого русского металла наши стоят еще и контратакуют, стоят насмерть за родных и близких, которые за спинами, и за Украину.

Читайте также:

Хотел показать, что между РФ и Украиной есть что-то общее: эксперт рассказал, для чего Путину "перемирие"

"Вероятно, планируют атаковать церковь": эксперты о причинах объявления Путиным "перемирия"

Самые угрожающие и критические направления фронта: эксперты назвали участки, на которых возможны наступления