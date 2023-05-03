Россияне создали украинского "врача Менгеле" из нефтяника, который 10 лет уже не был в Украине

Ботофермы, агитаторы, подставные люди и фейковые события. Россия использует дезинформацию в войне с Украиной. Иногда главными антигероями кремлевской пропаганды становятся случайные украинцы, говорится в ТСН.

"Я подумал, что это мои одногруппники что-то придумали и выслали", — так отреагировал Андрей на ролик, где похожий на него мужчина рассказывает: он якобы украинский полевой врач и вырезал у русских солдат органы во время войны.

Видео разместили несколько пророссийских телеграмм-каналов, а под ним описание – российские хакеры якобы установили личность украинского врача и фамилию Андрея.

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Звук на видео не совпадал, герой ролика едва разговаривал по-украински. Сам Андрей по образованию — нефтяник и никогда в жизни не держал в руках скальпеля. Он уже почти 10 лет проживает в США, и ни разу за это время в Украине не был. Признается, что сначала самому было весело смотреть на фантазии россиян, но впоследствии он и его родственники начали получать немало звонков и сообщений. “Моей сестре звонили из соседней от моего родного села и спрашивали ли я это. То есть люди не понимали”, – рассказывает мужчина.

Еще больше удивился, говорит когда ролик начали крутить на пропагандистских каналах. В эфире показывали его настоящее фото и призывали к публичной расправе. На сайтах Андрея называли преступником и участником националистических группировок. "Всяких террористических организаций, будто мои родственники тоже. Единственное, что я могу сказать, я активно участвовал в митингах еще во время войны, раньше, во время революции. И конечно активно пытаемся помогать армии", — делится Андрей.

После увиденного мужчина начал заботиться о безопасности семьи, которой могли угрожать российские фанатики, потому он закрыл профили в соцсетях. Думал, обратиться в американские правоохранительные органы, но впоследствии понял — видео и программы — не что иное, чем пугалки для россиян. “На самом деле ничего нового в этом нет. Это идет демифизация украинцев, сделать украинцев не людьми. Чтобы русские солдаты убивали украинцев, чтобы охотнее брали в руки оружие и шли на войну”, — говорит основателя проекта "Стоп Фейк" Руслан Дайниченко.

Подтверждает, что такие ролики, прежде всего, направлены на внутреннюю аудиторию. "У них нет другого источника информации, нет того, кто расскажет, что это все ложь. У них нет независимых медиа, у них нет фактчекеров. Да, они это пытаются делать правдоподобно. А тогда носятся с этим, как дурак с писаной сумкой и бегут там в ООН жаловаться, «вот смотрите на Украине нацисты, где реакция Берлина, где реакция Вашингтона?», — добавляет Руслан.

Но ни одна страна в мире, и тем более местные правоохранители, уже давно в такое не верят, признают в службе безопасности Украины. Все такие фейки там тщательно проверяют и опровергают. С фактами, в отличие от россиян, проверяли и случай с Андреем. “Человек вообще не врач, в Украине не был. И это подтверждают данные пограничной службы. То есть – этот ролик откровенная манипуляция. За год мы зафиксировали почти 5 тысяч фактов, когда Россия использовала дезинформацию. Почти каждый правоохранительный орган имеет специальное подразделение, которое занимается проверкой такой информации, так что вы можете обратиться туда. Всегда пользуйтесь официальной информацией и не доверяйте подозрительным каналам или информации без источников”, — говорят в СБУ.

Украина, добавляют, выигрывает в мировой информационной войне, разбивая кремлевские фейки. Андрей верит, что совсем скоро наши военные так же уничтожат врага и на поле боя.

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