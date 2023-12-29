Россияне сожгли кладбище, священник ушел на фронт: история села, которое уничтожает армия Путина (фото, видео)

ТСН побывала в Херсонской области.
Село Тягинка Херсонской области – это самая горячая точка правого берега Днепра. В этом небольшом, избитом обстрелами селе уже погибли два десятка человек, но даже похоронить погибших нелегко, потому что кладбище обстреливают, сожгли могилы и кресты.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Наталье Нагорной.
Жизнь в уничтоженном селе
Населенный пункт Тягинка – один из самых обстреливаемых на Херсонщине. Николай Яценко – глава местной военной администрации, он здесь руководит, помогает, считает прилеты.
"Бывало так, что по 120 приходов в день", — говорит Николай Яценко.
Николай показывает ТСН места, которые когда-то были гуманитарными центрами – их россияне обстреливают КАБами и из артиллерии.
В селе до сих пор живет более 250 человек, однако на улице их не встретить — они прячутся. Здесь много заброшенных животных, в том числе и коз. Оставшиеся говорят — волнуются не только за себя, но и за украинских защитников.
Оккупанты сожгли кладбище, а священник ушел на фронт
Николай Яценко также показал ТСН местное кладбище. Оккупанты не дают здесь покоя даже мертвым – здесь постоянно громко.
Здесь есть свежие могилы — пустая яма для погибшего накануне мужчины. Фото его тела обнародовала областная прокуратура. Николай говорит – хороший был человек, зерном занимался.
"Спокойно похоронить человека не дают, все кладбище обстреливается", – говорит Николай Яценко.
Кладбище выгорело — здесь расстреляны могилы и сожжены кресты. Рядом — избитая церковь, здесь не правится служба, но даже не из-за летающей над макушками артиллерии. Глава военной администрации рассказывает, что священник из этого села ушел на фронт.
"Став обычным солдатом. Ушел на фронт и защищает с оружием в руках", — говорит Николай Яценко.
Россия уничтожает другие села Херсонщины
В соседнем селе живут только взрослые, детей отсюда удалось вывезти. Оккупанты здесь уничтожили солнечные станции и жилые дома. Самые болезненные прилеты по двум местным школам – на них оккупанты не пожалели авиабомб.
В селах Херсонщины, которые дальше линии фронта, есть дети. Здесь они мечтают возобновить обучение и жить спокойной жизнью.
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Напомним, вечером 26 декабря россияне более 2 часов обстреливали Херсон из всего, что имели. А около 6 вечера атаковали переполненный гражданскими железнодорожный вокзал города. Под обстрел попал эвакуационный поезд, в результате чего погиб и ранен.
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