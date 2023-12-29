Россияне сожгли кладбище, священник ушел на фронт: история села, которое уничтожает армия Путина (фото, видео)

Село Тягинка Херсонской области – это самая горячая точка правого берега Днепра. В этом небольшом, избитом обстрелами селе уже погибли два десятка человек, но даже похоронить погибших нелегко, потому что кладбище обстреливают, сожгли могилы и кресты.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Наталье Нагорной.

Жизнь в уничтоженном селе

Населенный пункт Тягинка – один из самых обстреливаемых на Херсонщине. Николай Яценко – глава местной военной администрации, он здесь руководит, помогает, считает прилеты.

Тягинка

"Бывало так, что по 120 приходов в день", — говорит Николай Яценко.

Николай показывает ТСН места, которые когда-то были гуманитарными центрами – их россияне обстреливают КАБами и из артиллерии.

В селе до сих пор живет более 250 человек, однако на улице их не встретить — они прячутся. Здесь много заброшенных животных, в том числе и коз. Оставшиеся говорят — волнуются не только за себя, но и за украинских защитников.

Тягинка

Оккупанты сожгли кладбище, а священник ушел на фронт

Николай Яценко также показал ТСН местное кладбище. Оккупанты не дают здесь покоя даже мертвым – здесь постоянно громко.

Здесь есть свежие могилы — пустая яма для погибшего накануне мужчины. Фото его тела обнародовала областная прокуратура. Николай говорит – хороший был человек, зерном занимался.

"Спокойно похоронить человека не дают, все кладбище обстреливается", – говорит Николай Яценко.

Николай Яценко

Кладбище выгорело — здесь расстреляны могилы и сожжены кресты. Рядом — избитая церковь, здесь не правится служба, но даже не из-за летающей над макушками артиллерии. Глава военной администрации рассказывает, что священник из этого села ушел на фронт.

"Став обычным солдатом. Ушел на фронт и защищает с оружием в руках", — говорит Николай Яценко.

Россия уничтожает другие села Херсонщины

В соседнем селе живут только взрослые, детей отсюда удалось вывезти. Оккупанты здесь уничтожили солнечные станции и жилые дома. Самые болезненные прилеты по двум местным школам – на них оккупанты не пожалели авиабомб.

В селах Херсонщины, которые дальше линии фронта, есть дети. Здесь они мечтают возобновить обучение и жить спокойной жизнью.

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Напомним, вечером 26 декабря россияне более 2 часов обстреливали Херсон из всего, что имели. А около 6 вечера атаковали переполненный гражданскими железнодорожный вокзал города. Под обстрел попал эвакуационный поезд, в результате чего погиб и ранен.

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