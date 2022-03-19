Россияне срывают договоренности о гумкоридорах и обстреливают дома: какая ситуация на Харьковщине

Россияне срывают договоренности о гумкоридорах и обстреливают дома: какая ситуация на Харьковщине

Украинские военные делают все, чтобы освободить Харьковщину от оккупантов.

В очередной раз россияне срывают договоренности о гуманитарных коридорах на Харьковщине и не дают завезти в Изюм и Балаклею ни продукты, ни лекарства. Оккупанты продолжают бомбить Харьков — только 18 марта от разрушения многоэтажки там пострадали 11 человек.

Об этом говорится в ТСН.

Но город не сдается: несмотря на обстрелы, работают и пожарные, и коммунальщики. С дорог Харькова начали убирать мусор.

За 23 дня войны россияне так и не смогли зайти в Харьков. Поэтому мстят горожанам с неба. В один из домов снаряд попал, когда женщина готовила на кухне обед.

Уже известно об 11 раненых и 1 погибшем. Спасатели продолжают работать. Пожарные стали настоящими героями города. Почти 7 сотен многоэтажек в городе уничтожены до основания и именно спасатели извлекают пострадавших из завалов и выносят из огня.

Вот и сейчас уже второй день подряд, несмотря на опасность и обстрелы, гасят пламя на рынке "Барабашово". Небо над городом стало черным. Укрощая огонь здесь погиб 31-летний Александр.

Харьков и область продолжают обстреливать, но город не сдается

Не легче и в области. В Дергачах люди прятались в погребах, когда в дом попали оккупанты. Выход завалило, поэтому спасения ждали несколько часов.

Не прекращаются обстрелы и в Изюме, который столько дней не могут захватить россияне. Из-за попадания снаряда здесь погибли четверо, в том числе 11-летний мальчик. Половину города уже сравняли с землей. Людей, которые сначала отказались от эвакуации, сейчас вывезти не могут из-за опасности. Все попытки завезти продукты и лекарства в Изюм и Балаклею срываются.

Наши военные делают все, чтобы освободить Харьковщину от оккупантов. В последние бои стало известно, что в Изюме враг выставляет воевать уже курсантов.

Пока украинские военные истребляют врага, работники СБУ зачищают регион от предателей. Например, один харьковчанин рассказывал врагу о стратегических объектах, а теперь рассказывает правоохранителям легенды.

По данным Генштаба, украинские военные наносят россиянам немалые потери. Только за последние сутки они подбили 2 российских самолета, 1 вертолет и ликвидировали целую батальонно-тактическую группу.

Напомним, что в Харькове избавятся от всего, связанного с Россией : переименуют улицы, театр, лишат почетных званий.

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