"Россияне" стало ругательством: граждане РФ в Грузии пытаются выдать себя за украинцев

Грузинские власти не там ищут врага: так МИД Украины отреагировало на заявление премьера Грузии. Ранее Ираклий Гарибашвили подверг критике президента Украины Владимира Зеленского и других политиков за поддержку массовых протестов в Тбилиси. Представитель нашего МИД заявил, что это дословный тезис российской пропаганды, говорится в ТСН.

Тбилиси – город парадокс. Синий и желтый флаги на каждом шагу. Местные говорят, что их больше грузинских. Из многих стен россиянам желают поскорее убираться домой. В то же время русский язык знает большинство, для многих это до сих пор единственный общий язык с выходцами из постсоветских стран. “Они видят у нас продолжение России. Они пытаются заставить нас говорить по-русски, устраивают привычную для россиян шумиху – в очередях, в магазинах. Знаете, это особый российский стиль полного отсутствия культуры», – говорит бывший глава администрации президента Грузии Андро Барнови.

На протестах, которые на прошлой неделе взбудоражили Грузию и за трое суток заставили правящую партию отменить принятый в первом чтении репрессивный закон об иноагентах, «россияне» стало ругательством. До этого шло давно.

В 2008 году Россия напала на Грузию, создав непризнанные миром республики Абхазию и Южную Осетию. Российские танки встали в шестидесяти километрах от Тбилиси, но не прошло нескольких лет, как россияне снова стали ездить сюда, словно ничего не произошло. Встречали их так же. Грузия – туристическая страна, отсюда есть, что экспорт и бизнес победил.

Сейчас авиасообщение между Грузией и Россией прекращено, хотя в последнее время и от Москвы, и от местной партии власти, которую собрал олигарх Бидзина Иванишвили – звучат сигналы: не восстановить ли его. Однако отсутствие прямых рейсов не помешало более сотни тысяч россиян за последний год перебраться в Грузию. Для Тбилиси, где всего живет чуть больше миллиона человек – это очень много. "Они открывают бизнесы, куда не берут россиян, устраивают какие-то свои вечеринки", — рассказывает местная журналистка.

Бывшая киевлянка Елена до большой войны прожила здесь четыре года, у нее свое кафе, двое детей, два экономических образования и кондитерское дело для души. Они отправили в Украину первый самолет гуманитарки на сорок тонн, грузины помогали со всем – составами, бензином – которого дали аж семнадцать тонн. Но больше Елену поражал не большой бизнес, а простые люди, которые постоянно приходили и приносили все. В ее кафе находят работу беженцы из Украины.

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24 февраля, говорит Елена, остановилась ее жизнь. Первое фото в кондитерской инстаграмме появилось только позавчера. Киевский торт из новоучрежденной пекарни "Родное", но с клиентами тоже приходится пока общаться на русском, грузинском она так в совершенстве не знает. Говорит, есть грузины, которые принципиально отказываются говорить на языке оккупанта, хотя и знают его. “Надо постоянно доказывать: как украинка, если я буду общаться на украинском – вы меня не поймете. А вот одна женщина мне сказала: а я учу украинский язык",- говорит Елена.

По словам грузинского политолога Бакура Квашилавы, благосклонными к россиянам остались не более 10 процентов грузин. Для других они – пятая колонна, особенно сейчас. Сине-желтые флажки, значки и браслетки пользуются в Грузии спросом еще с прошлого февраля, а теперь и подавно.

Александр Ткемаладзе продает их совсем рядом с парламентом и говорит, россияне – его частые клиенты. "Они берут флаги, значки, чтобы думали, что они украинцы", — говорит продавец.

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