Россияне "стирают" большой поселок на Днепропетровщине: шокирующие подробности и видео

Люди вынуждены покидать Межевую на Днепропетровщине / © ТСН

Реклама

Община Межевой, что на самой границе Днепропетровщины и Донетчины, стала зоной активных боевых действий. Некогда 20-тысячный поселок ежедневно страдает от КАБов, дронов «Молния» и артиллерии. Жить там стало невозможно, поэтому большинство официальных учреждений и жителей эвакуировались в Днепр.

Здесь они создали «Межевая — Хаб» — неофициальное место встречи, где можно получить админуслуги, помощь врача и просто поговорить о доме, от которого часто осталось только пепелище. Репортаж корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Как работает хаб в Днепре

В хабе в Днепре все компактно: компьютеры, принтеры и фотоаппараты, которые успели вывезти из-под обстрелов. Здесь работники ЦПАУ оформляют справки, рядом принимает «свой» врач из амбулатории, а в соседнем кабинете сидит глава громады.

Реклама

Анатолий, который выехал полгода назад, говорит: без этого места было трудно. Его история выезда — драматическая. Вместе с женой они держались дома до последнего.

Анатолий Кобачевский, переселенец: «У женщины был гипертонический криз, она сахарным диабетом болеет, и инсулиновый был криз. КАБы летали, дроны летали. Если бы побыл с ней там еще сутки-двое, она бы там погибла. Нанял машину и ночью выехали. Оставили все в доме, взяли две сумочки».

Такая же история и у Любови, которая эвакуировалась со 101-летней лежачей матерью, когда в поселке из-за обстрелов окончательно исчез свет.

Война в Украине: как россияне уничтожают поселок

Межевскую громаду россияне начали методично уничтожать еще весной прошлого года. Сегодня по некоторым селам громады, например Подгородное, уже идут стрелковые бои.

Реклама

Владимир Зражевский, Межевский поселковый голова: «Это FPV, это „Молния“, ну и потом „Шахеды“. И очень большую беду приносят именно КАБы. Территория обстреливается ежедневно, мы насчитываем до 20 прилетов».

По словам главы, на территории громады все еще остается около 1200 человек, из них 500 — в самой Межевой. Обеспечивать их необходимым становится все опаснее, поэтому власти призывают к полной эвакуации.

План на «после войны»

Несмотря на ежедневные известия о разрушенных домах (в Новоподгороднем уже нет ни одного целого дома), в хабе не просто выживают, а планируют возвращение. У громады уже есть наработанный план: налоговые льготы для бизнеса, инвестиционные проекты и поддержка кадров.

Владимир Зражевский: «У нас есть конкретные предложения, чтобы территория смогла полноценно функционировать. Мы очень боимся, чтобы Межевая не осталась забытой в серой зоне».

Реклама

Пока же Межевая живет в телефонах переселенцев: в видео с прилетами, в группах с новостями и в этом маленьком хабе в Днепре, где каждый знает цену запаху родной полыни.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 08:00 11 марта. Storm Shadow ГАТЯТ по Брянску! США просят помощи у ВСУ. Бои в Мирнограде