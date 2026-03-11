- Дата публикации
Россияне "стирают" большой поселок на Днепропетровщине: шокирующие подробности и видео
История «Межевая-хаба» в Днепре: как вынужденные переселенцы из приграничья Донецкой области поддерживают друг друга и планируют восстановление разбитых домов.
Община Межевой, что на самой границе Днепропетровщины и Донетчины, стала зоной активных боевых действий. Некогда 20-тысячный поселок ежедневно страдает от КАБов, дронов «Молния» и артиллерии. Жить там стало невозможно, поэтому большинство официальных учреждений и жителей эвакуировались в Днепр.
Здесь они создали «Межевая — Хаб» — неофициальное место встречи, где можно получить админуслуги, помощь врача и просто поговорить о доме, от которого часто осталось только пепелище. Репортаж корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
Как работает хаб в Днепре
В хабе в Днепре все компактно: компьютеры, принтеры и фотоаппараты, которые успели вывезти из-под обстрелов. Здесь работники ЦПАУ оформляют справки, рядом принимает «свой» врач из амбулатории, а в соседнем кабинете сидит глава громады.
Анатолий, который выехал полгода назад, говорит: без этого места было трудно. Его история выезда — драматическая. Вместе с женой они держались дома до последнего.
Анатолий Кобачевский, переселенец: «У женщины был гипертонический криз, она сахарным диабетом болеет, и инсулиновый был криз. КАБы летали, дроны летали. Если бы побыл с ней там еще сутки-двое, она бы там погибла. Нанял машину и ночью выехали. Оставили все в доме, взяли две сумочки».
Такая же история и у Любови, которая эвакуировалась со 101-летней лежачей матерью, когда в поселке из-за обстрелов окончательно исчез свет.
Война в Украине: как россияне уничтожают поселок
Межевскую громаду россияне начали методично уничтожать еще весной прошлого года. Сегодня по некоторым селам громады, например Подгородное, уже идут стрелковые бои.
Владимир Зражевский, Межевский поселковый голова: «Это FPV, это „Молния“, ну и потом „Шахеды“. И очень большую беду приносят именно КАБы. Территория обстреливается ежедневно, мы насчитываем до 20 прилетов».
По словам главы, на территории громады все еще остается около 1200 человек, из них 500 — в самой Межевой. Обеспечивать их необходимым становится все опаснее, поэтому власти призывают к полной эвакуации.
План на «после войны»
Несмотря на ежедневные известия о разрушенных домах (в Новоподгороднем уже нет ни одного целого дома), в хабе не просто выживают, а планируют возвращение. У громады уже есть наработанный план: налоговые льготы для бизнеса, инвестиционные проекты и поддержка кадров.
Владимир Зражевский: «У нас есть конкретные предложения, чтобы территория смогла полноценно функционировать. Мы очень боимся, чтобы Межевая не осталась забытой в серой зоне».
Пока же Межевая живет в телефонах переселенцев: в видео с прилетами, в группах с новостями и в этом маленьком хабе в Днепре, где каждый знает цену запаху родной полыни.
