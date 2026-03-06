Россияне стирают с земли еще один регион Украины: постоянные обстрелы и уничтожение всего живого

Черниговщина — еще один регион, который обстреливает РФ / © ТСН

Тактика российских оккупантов неизменна: сначала терроризировать гражданское население, а потом полностью сносить застройку. На севере Черниговщины, в Сновской громаде, враг методично уничтожает все, что дает людям возможность жить. Несмотря на круглосуточные воздушные тревоги и дроны, которые постоянно висят над головой, громада ищет способы выжить.

Как выглядит жизнь на границе с врагом — в репортаже корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Война в Украине: обстрелы на Черниговщине

В самом центре Сновска, в 27 километрах от российской границы, стоит разрушенный двухэтажный дом культуры. Полгода назад сюда попал «Шахед». Потолок пробит, спортивное оборудование разбито. Это было место тренировок детской команды по вольной борьбе — гордости громады.

Наталья Довбенко, сотрудница ДК: «Они (дети) должны были через полчаса прийти. Потолок пробит, все уничтожено. Здесь занимались более ста школьников».

Городской голова Сновска Александр Медведев убежден: удар был преднамеренным. Сначала враг провел разведку, а потом прицельно ударил по зданию, где также располагалась детская школа картинга.

Война в Украине: как выживает громада

В городе катастрофически не хватает бетонных укрытий. Чтобы сохранить учебный процесс, в одном из лицеев укрытие оборудовали в старой заброшенной котельной. Демонтировать старое оборудование было слишком сложно, поэтому его оставили, установив современную вытяжку и санузел.

Ольга Гаврилец, директор лицея №3: «Если не учиться, то 150 человек сюда помещается. Но мы сейчас проводим уроки посменно, по несколько классов собираем в укрытии».

Однако детей в громаде становится меньше — после 9 класса родители пытаются вывезти подростков в более безопасные регионы.

Эвакуация: почему люди выбирают «свой дом»

У Сновской громады 42 километра общей границы с РФ. Села в 5-километровой зоне подлежат обязательной эвакуации, но бланки отказа заполняют почти все. Люди держатся за огороды и хозяйство.

Анна приехала в Сновск из приграничного Горска. Ее дом разбили «Грады», у соседей заживо сгорели люди, но женщина снова латает крышу и планирует клеить обои к Пасхе.

Анна, переселенка из приграничья: «Куда мне уехать? Нам предлагали дом престарелых, но мы в своем доме уже живем — и живем. Работа у меня есть, до Пасхи надо успеть обои поклеить».

По данным Черниговской ОГА, в опасной зоне до сих пор остаются около двух сотен человек. Несовершеннолетних вывезли всех, но взрослые возвращаются к руинам, чтобы ухаживать за скотом.

Экономический террор

Оккупанты уничтожают не только жилье, но и возможность работать. В Сновске полностью разбомбили бюджетообразующее предприятие пищевых продуктов. Сто человек остались без работы, а владельцы решили не восстанавливать производство так близко к границе.

Несмотря на это, громада пытается удержать специалистов. Местные власти покупают жилье для врачей, чтобы те не выезжали. За последние годы так удалось привлечь четырех новых медиков.

Битва за приграничье продолжается: пока Россия пытается превратить эти земли в пустыню, люди строят новые стены на месте сгоревших домов и отказываются покидать свои дома.

