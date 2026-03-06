- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1476
- Время на прочтение
- 3 мин
Россияне стирают с земли еще один регион Украины: постоянные обстрелы и уничтожение всего живого
Россияне прицельно уничтожают гражданскую инфраструктуру на севере Черниговщины. Репортаж ТСН из Сновска: разбомбленный дом культуры, школа в котельной и как выживает приграничье.
Тактика российских оккупантов неизменна: сначала терроризировать гражданское население, а потом полностью сносить застройку. На севере Черниговщины, в Сновской громаде, враг методично уничтожает все, что дает людям возможность жить. Несмотря на круглосуточные воздушные тревоги и дроны, которые постоянно висят над головой, громада ищет способы выжить.
Как выглядит жизнь на границе с врагом — в репортаже корреспондента ТСН Валентины Доброты.
Война в Украине: обстрелы на Черниговщине
В самом центре Сновска, в 27 километрах от российской границы, стоит разрушенный двухэтажный дом культуры. Полгода назад сюда попал «Шахед». Потолок пробит, спортивное оборудование разбито. Это было место тренировок детской команды по вольной борьбе — гордости громады.
Наталья Довбенко, сотрудница ДК: «Они (дети) должны были через полчаса прийти. Потолок пробит, все уничтожено. Здесь занимались более ста школьников».
Городской голова Сновска Александр Медведев убежден: удар был преднамеренным. Сначала враг провел разведку, а потом прицельно ударил по зданию, где также располагалась детская школа картинга.
Война в Украине: как выживает громада
В городе катастрофически не хватает бетонных укрытий. Чтобы сохранить учебный процесс, в одном из лицеев укрытие оборудовали в старой заброшенной котельной. Демонтировать старое оборудование было слишком сложно, поэтому его оставили, установив современную вытяжку и санузел.
Ольга Гаврилец, директор лицея №3: «Если не учиться, то 150 человек сюда помещается. Но мы сейчас проводим уроки посменно, по несколько классов собираем в укрытии».
Однако детей в громаде становится меньше — после 9 класса родители пытаются вывезти подростков в более безопасные регионы.
Эвакуация: почему люди выбирают «свой дом»
У Сновской громады 42 километра общей границы с РФ. Села в 5-километровой зоне подлежат обязательной эвакуации, но бланки отказа заполняют почти все. Люди держатся за огороды и хозяйство.
Анна приехала в Сновск из приграничного Горска. Ее дом разбили «Грады», у соседей заживо сгорели люди, но женщина снова латает крышу и планирует клеить обои к Пасхе.
Анна, переселенка из приграничья: «Куда мне уехать? Нам предлагали дом престарелых, но мы в своем доме уже живем — и живем. Работа у меня есть, до Пасхи надо успеть обои поклеить».
По данным Черниговской ОГА, в опасной зоне до сих пор остаются около двух сотен человек. Несовершеннолетних вывезли всех, но взрослые возвращаются к руинам, чтобы ухаживать за скотом.
Экономический террор
Оккупанты уничтожают не только жилье, но и возможность работать. В Сновске полностью разбомбили бюджетообразующее предприятие пищевых продуктов. Сто человек остались без работы, а владельцы решили не восстанавливать производство так близко к границе.
Несмотря на это, громада пытается удержать специалистов. Местные власти покупают жилье для врачей, чтобы те не выезжали. За последние годы так удалось привлечь четырех новых медиков.
Битва за приграничье продолжается: пока Россия пытается превратить эти земли в пустыню, люди строят новые стены на месте сгоревших домов и отказываются покидать свои дома.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НОВОСТИ 6 марта. Орбан пленил украинцев?! Счастливые кадры обмена!