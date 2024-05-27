Россияне стягивают к границе с Украиной новые резервы: воины ВСУ рассказали о боях на Харьковщине

Украинские защитники продолжают оборонять Украину к северу от Харькова, где оккупанты накапливают в лесополосах вблизи границы свою пехоту и боевую технику. Не дать врагу завести в Украину резервы, сейчас первая задача экипажей ударных беспилотников 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Накануне, егеря сожгли на Московии вражескую станцию РЭБ, самоходную артустановку и несколько, гротескного вида, танков.

Об этом говорится в материале ТСН.

Как ВСУ уничтожают оккупантов еще у границы

Украинские защитники быстро готовят вылет к "Акации" оккупантов. Они рассказывают - утром уже успели попасть во вражескую "Синицу".

Экипаж ударных беспилотников 71-й егерской бригады, украинских десантно-штурмовых войск дронами охотятся на оккупантов. Сейчас на участке фронта вокруг Волчанска.

Сейчас, на северном отрезке фронта, они ежесуточно десятками, уничтожают оккупантов и их боевую технику. Случается - самого фантастического типа - танк с наваренным верхом.

"Думали, вообще КАМАЗ какой-то едет - не понятно вообще. Подлетаем, а то едет танчик такой. Наваренный. Ну, он вообще - не знаю. Мы его выжидали, пока он выйдет с посадки, чтобы его очень красиво зайти на впечатление. И так вообще получилось замечательно, что вся команда моя, вообще была в шоке", - говорят пилоты ударных дронов.

Большинство вылетов - на Россию. Именно там, на своей территории, ближе к границе, чужаки накапливают и прячут среди "зеленки" свои танки, бронетранспортеры и самоходки.

"Каждый вечер, вот только сереть начинает, они ближе к границе стягивают тяжелую технику", - говорит "Саныч", корректировщик экипажа FPV-дрона 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.

Уничтожение техники окупантов

РЕБ мешает работе дронов

Украинские защитники рассказывают, как им удалось уничтожить "Синицу" — вражескую станцию радиоэлектронной борьбы Р-934Б, которая сильно мешала наводить на цели украинскую авиацию, препятствовала радиообмену и полетам наших беспилотников.

Воин ВСУ

Свои тактические тылы, в частности на траверге Волчанская и севернее Харькова, говорят беспилотчики 71-й егерской, московиты очень плотно напитали средствами РЭБ, еще до начала наступления, 10 мая. Именно поэтому есть и большая угроза потерять дрон.

На Волчанском направлении во время работы экипажей ударных дронов московиты потеряли еще одну гаубицу.

Но егеря признают — до победы над врагом на Харьковщине еще очень далеко.

Уничтожение техники окупантов

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