Россияне сутки атаковали один из областных центров Украины: местные рассказали шокирующие подробности

Последствия атаки по Сумской области / © Сумской горсовет

На Сумщине, которую россияне массово атаковали беспилотниками. Из-за атаки оккупантов есть один погибший и 9 раненых.

Накануне почти полсотни дронов различных модификаций враг направил на город Сумы. Взрывы не стихали в течение суток. На местах попаданий бушевали пожары.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

Целые сутки непрерывно российские дроны атаковали Сумы и пригород. Вражеские беспилотники заходили с разных сторон, иногда по 10-15 одновременно. По предварительным подсчетам в пределах города взорвались 47 беспилотников различных модификаций и управляемая авиабомба.

«Если раньше российские дроны в основном шли через Сумы транзитом, то на этот раз все они взрывались здесь. Массовая атака началась накануне ночью и продолжалась ровно сутки. В небе почти непрерывно было слышно гудение беспилотников, летевших по несколько штук одновременно. На местах попаданий бушевали пожары. Мы с журналистами пытались подсчитать их количество — утром выяснилось, что 47 ударных дронов различных модификаций попали в пределах города, один не взорвался, а еще была управляемая авиабомба», — говорит корреспондент ТСН.

Сегодня дроновые атаки в Сумах продолжились, хотя и не так интенсивно. Один беспилотник попал в АЗС, еще один — в многоэтажку. Двое жителей которой получили осколочные ранения. Под многочисленными ударами были объекты гражданской инфраструктуры. В городе повреждены более двух десятков частных домов, выбито много окон, разрушениям подверглось помещение учебного заведения и магазины.

«Мое рабочее время с 5:00 начинается, пришел забирать ящики. Дважды отнес, третий раз пришел, дверь открывать, смотрю „Шахед“ летит. Когда резкий взрыв, меня засыпало стеклом, железо какое-то летело, я бросился — голова вся в крови», — говорит мужчина.

Также были попадания беспилотников в пригороде Сум — в селе Песчаное. Там пятеро раненых. На местах попаданий развернуты штабы оказания помощи пострадавшим. К сожалению, есть погибший в селе Новая Слобода — это Конотопский район. Там также утром россияне попали FPV-дроном в гражданский автомобиль. Смертельные ранения получил водитель, пострадали также двое его пассажиров.

