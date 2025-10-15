Россияне суют на Купянск: военные откровенно рассказали о штурмах оккупантов

Купянск / © Getty Images

Севернее Купянска вражеская пехота, ежесуточно пытается форсировать реку Оскол. И каждый раз им на пути становятся артиллеристы «Карадага» — 15 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Их 105 миллиметровые гаубицы, хоть и довольно почтенного возраста оружие, свои задачи выполняют очень эффективно.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

История «Мини»

23-летний воин «Карадага» «Миня» полномасштабную войну встретил солдатом срочной службы. Сейчас в районе Купянска на Харьковщине служит наводчиком 105 миллиметровой гаубицы. За службу он получил награду от президента.

«Подписал контракт в 23-м году. И по все время. За оборону родного государства. За то, что мы обороняем от врага а также наносим ему очень большой огневой удар», — говорит «Миня».

Россияне наступают в сторону Купянска

С начала осени, рассказывают воины «Карадага», московиты серьезно усилили свои штурмовые усилия вокруг Купянска. Особенно на западном берегу Оскола.

«Сейчас, в основном, мы сдерживаем наступление противника. Это, в основном, наступление идет в пешем порядке. Переправляются через переправы и осуществляют попытки штурмовать наши позиции», — говорит «Хорол», командир артдивизиона 15 БрОП НГУ «Карадаг».

Тяжелой бронетехники на западном берегу реки московиты не имеют, уверяют нацгвардейцы. Так же с лета не замечают на участке вражеских мотоциклистов или багги. Через Оскол, резиновыми лодками, рашисты пытаются переправлять исключительно пехоту.

«Это не понтоны, это обычная натянутая веревка. К ней лодка привязана и они с помощью лодки осуществляют попытки переправы на этот берег. С помощью пушек сдерживаем их наступление», — говорит «Хорол», командир артдивизиона 15 БрОП НГУ «Карадаг».

Не позволять врагу пересекать реку теперь их ежедневная работа, говорит «Пасечник». Но чаще всего, они работают по штурмовым группам противника.

Их полувекового возраста гаубица, хоть и не самого большого артиллерийского калибра, но — стреляет достаточно точно, уверяет командир расчета 15 бригады НГУ.

В то же время, каждый их выстрел — это еще и ориентир для вражеских дронов и артиллерии, которые обычно работают с восточного берега реки.

