Россияне суют на танках и БМП: оккупанты наступают на еще одном участке фронта

Россияне усилили штурмы на Ореховском направлении

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новоданиловки противник усилил штурмы, перейдя от пеших атак к использованию танков и БМП. Враг, усиленный резервами 98-й воздушно-десантной дивизии, давит по всему фронту.

По словам военных 65-й отдельной механизированной бригады, «килзона» (зона поражения) от Орехова выросла еще на несколько километров вглубь тыла.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

FPV-дроны охотятся за логистикой

Город Орехов разбивают авиабомбами, а гражданских убивают FPV-дронами. Открытый участок до Орехова военные преодолевают на скоростях, поскольку зона поражения значительно увеличилась.

Военнослужащий 65 ОМБР с позывным «Янтарь» подтверждает, что опасность растет.

«Каждые полгода добавляется пару километров. Если Орехов менее был уязвим для FPV, то теперь это постоянно. Сейчас интенсивность дронов перекрывает логистику, это трудно и не всегда можно предупредить, некоторые дроны можно видеть, а оптоволоконные — это нереально», — говорит он.

Новые резервы и тактика

Пресофицер 65 ОМБР Сергей Скибчик фиксирует перегруппировку и усиление врага:

«В последнее время наблюдаем перегруппировку врага на Ореховском направлении, подтягивают свежие резервы. Заводят новые подразделения, в том числе десантно-штурмовые»

Противник все чаще прибегает к механизированным штурмам по асфальтным дорогам, давя в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки.

Мотивация защитников

«Янтарь» воюет с начала полномасштабного вторжения. Он штурмовал Роботино, где получил тяжелые ранения, но выжил.

«Тяжелее всего было слушать, сколько их есть, сколько людей ранены, выносили на эвакуации. Тяжелее всего, что не можешь помочь», — говорит «Янтарь».

За Сергеем в армию пошел его брат Василий, они оба служат в одном подразделении.

«Я имел возможность выехать за границу и не раз, я хочу жить в Украине, я не хочу покидать свою землю. И многие ошибочно думают, что когда к ним придет враг, тогда станут защищать страну, тогда будет поздно», — говорит Василий.

Военные отмечают, что некогда шумный и уютный город Орехов превратился в сплошную пустошь и руины из-за постоянных обстрелов.

