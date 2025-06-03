Россияне сунут в сторону Днепропетровщины: какая там ситуация и что на самом деле происходит

Межевская громада / © ТСН

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Межевская громада на Днепропетровщине — за три километра до линии фронта. Четыре села здесь почти полностью эвакуированы и разбиты.

Громко здесь с начала полномасштабного. Сейчас же новое испытание — засилье российских FPV-дронов. Поэтому принудительную эвакуацию семей с детьми на днях объявили из пяти населенных пунктов и из самой Межевой. При этом людей здесь только становится больше.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

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В прифронтовых регионах Днепропетровщины сирена почти не стихает. До фронта считанные километры. Канонаду слышно постоянно. А с недавних пор добавилась еще одна беда. Вражеские FPV-дроны начали прорываться к центру громады. Десятками за день парят над домами.

Межевская громада / © ТСН

На днях один из беспилотников разрушил детский сад. От недавно отремонтированного заведения после «прилета» остались только стены. Сгорело все — детские кровати, книги, игрушки.

«Уничтожены учреждения культуры, учебные заведения, уничтожаются объекты социальной культурной сферы, некоторые мы восстанавливаем, но сегодня это становится все сложнее и сложнее, и в некоторых случаях опасно это делать», — говорит Межевский поселковый голова Владимир Зражевский.

Местные научились быстро перемещаться по улицам, прислушиваться, а с недавних пор еще и пристально всматриваться в небо. Именно из соседней Новопавловки, которую с нового года враг стирает ежедневными ударами КАБов, в Межевую и приехала значительная часть переселенцев. Между селами с десяток километров, однако и их люди воспринимают как относительную безопасность.

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Пани Анастасия одна из тех, кто держался в Новопавловке, пока враг не разрушил дом. Теперь в 74 года стала переселенкой, пришла оформлять документы. И самый большой ее страх, что снова придется ехать дальше.

В центре предоставления админуслуг говорят, несмотря на близость фронта переселенцев в их громаде уже более шести тысяч.

Пани Маргарита живет в Межевой с лета 2022 года. Семьей бежали из Угледара. Теперь вот снова на чемоданах. С мужем и парализованным отцом собираются ехать вглубь Днепропетровщины. А пани Вера пока верит, что все будет хорошо. Ее двор видно издалека, он утопает в цветах. Женщина посадила огород, лелеет несколько сортов роз и, говорит, привыкла к постоянным взрывам.

Обязательную эвакуацию семей с детьми провели уже в 4 населенных пунктах Межевской громады. На днях объявили еще из пяти, в том числе и из самого поселка Межевая, потому что каждый день здесь становится все громче и опаснее.

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Напомним, Зеленский сообщил, где на фронте самая опасная ситуация.

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