Россияне так быстро хотят уничтожить HIMARS, бьющих дорогими "Калибрами" по деревянным приманкам — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что россияне хотят как можно быстрее уничтожить находящиеся на вооружении ВСУ HIMARS, что из-за спешки бьют дорогостоящими "Калибрами" по деревянным приманкам, которые расставили украинские военные.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, если муляжи HIMARS сделаны качественно, то отличить их от настоящих ракетно-артиллерийских систем – чрезвычайно трудно.

"Если эти деревянные макеты были сделаны качественно и они были обшиты металлическими листами, то отличить их, фактически невозможно. Если беспилотник или радиолокационная станция их видит, то им отбивает, что это металлический объект, а снаружи действительно похож на HIMARS, поэтому россияни брали это за цель", — сказал он.

Жданов отметил, что россияне так хотят уничтожить HIMARS, что даже не могли подождать, чтобы посмотреть, двигается он, или нет.

"Они пускали ракеты, чтобы как можно быстрее уничтожить эти HIMARS, видимо, представляя себе, что они поймали его на огневой позиции или на остановке, где экипажи отдыхают или перезаряжаются", — сказал эксперт.

По словам Жданова, это очень точная информационная спецоперация.

"С одной стороны она направлена на то, что ВСУ демонстрируют, что HIMARS есть настоящие и ненастоящие, что для врага является очень большой проблемой теперь. А с другой стороны, если мы опубликовали эти материалы, то теперь враг будет 10 раз думать: стрелять, или не стрелять; настоящий он, или не настоящий. Пока он будет подтверждать, настоящий он или нет, то настоящий где-то поедет, а ненастоящий останется на месте. Так что это двойная такая информационная спецоперация, которую мы проводим, в том числе и на информационном фронте", — резюмировал он.

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