Россияне терроризируют еще один регион Украины: сбрасывают КАБы и "охотятся" дронами на людей

Российские оккупанты в январе 2025 года убили 29 человек на Херсонщине. Захватчики массово обстреливают гражданских.

От очередного авиаудара приходит в себя Херсон. Россияне ударили по центру города. Страдают и села - их под ударом оказалось три десятка. За сутки в области 1 человек погиб и еще 13 ранены. Среди пострадавших - двое детей, они ехали в автобусе, в который оккупанты попали дроном.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Ваниной.

Около 16:00 российские оккупанты ударили авиабомбой по центру Херсона. Вместо нарядных домов за секунду остаются руины. Двух жителей спасли из заблокированных домов. Еще двое - ранены. 40-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения. Еще одну 46-летнюю жительницу доставали из-под завалов. Она в тяжелом состоянии. Черепно-мозговая травма и осколочное ранение живота. Люди не могут оправиться от пережитого.

"На кухне я стояла, пластиковое окно единственное, которое осталось, и оно просто сдвинулось с места и меня прям отбросило волной к стенке", - говорит жительница Херсона Оксана Синенко.

Оксана Синенко.

Такое Оксана переживает уже второй раз. В декабре прилетело в ее квартиру. Тогда ее, едва живую, с поломанной рукой, так же спасли из-под завалов. Женщина недавно выписалась из больницы. И вот - уже на новом месте - снова прилет.

"Это нельзя передать словами, когда знаешь это ощущение. Я сама была под завалом. Это было 12.12. На этой же улице. Я оказалась в своей собственной квартире. И со мной 8 котиков. Я очень сочувствую этому человеку", - говорит женщина.

За час до авиаудара враги сбросили взрывчатку прямо в люк маршрутного автобуса. Салон загорелся - внутри было пять человек. Три женщины и двое детей - 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Все госпитализированы с контузиями, взрывными и черепно-мозговыми травмами.

А за несколько часов до этого российские военные с дрона сбросили взрывчатку на авто скорой помощи. Медики чудом спаслись.

Атаковали россияне и многоэтажку в Днепровском районе. Утром туда влетел российский дрон. Загорелся пожар. Ранен 74-летний житель.

Последствия обстрела Херсона

В этом же районе был обстрелян частный сектор. Там погибла пожилая женщина, ранен 50-летний мужчина. Вечером и утром вражеские дроны травмировали еще троих гражданских. По сообщению Херсонской военной администрации, только за январь — в Херсонской области погибли 29 человек. Более двухсот — ранены.

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