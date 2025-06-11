Россияне требуют ударить "Орешником" по Украине: Жданов оценил опасность — что известно

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Россия угрожает нанести удар «Орешником» по Украине. Помощник президента РФ Владимира Путина, глава российской делегации на переговорах по завершению войны Владимир Мединский заявил, мол, этого требуют граждане России.

Что известно о ракете «Орешник», чем она опасна и есть ли у РФ возможность нанести ею удар по украинской территории — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракета «Орешник»: что о ней известно

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности, которая, вероятно, может развивать скорость более 12 300 км/ч. Она является частью экспериментального мобильного грунтового ракетного комплекса.

Реклама

Аналитики предполагают, что «Орешник» может быть модификацией или улучшенной версией ракеты РС-26 «Рубеж», также баллистической ракетой средней дальности.

Название «Орешник» используется в российских пропагандистских медиа для создания впечатления о новых, неизвестных ранее возможностях российского вооружения. По словам экспертов, «Орешник» используется Россией как боевое испытание, являющееся нарушением международных норм.

Чем опасен «Орешник»

Россия создала «Орешник» на грани характеристик ракеты средней дальности и межконтинентальной баллистической ракеты, что очень хитро говорит Олег Жданов.

«У нас средняя дальность считается до пяти с половиной тысяч километров. „Орешник“, как заявлено, летит на шесть тысяч километров. Какой же ракетой ее считать? Россиянам очень выгодно. Когда их начинают спрашивать о договоре о запрете ракет средней и малой дальности, они говорят: „Так она шесть тысяч летит как континентальная“. А когда говорят, что это континентальная ракета, есть ограничения, они говорят: „Нет, она средней дальности“. Так вот в этом есть нюанс этого „Орешника“, — объясняет эксперт.

Реклама

На сегодняшний день нет достоверной информации, что Орешник окончательно и успешно закончил государственные испытания, отметил Олег Жданов.

«Мы знаем по крайней мере об одном успешном запуске — это удар по Днепру. Далее информация, скажем, очень грустная, и она говорит о том, что были неудачи по поводу пусков, вплоть до того, что взрывалась ракета в шахте, и взорвалась на начальном участке траектории. Если бы Путину нужно было, а ему очень нужно сейчас после удара по аэродромам продемонстрировать, что не только самолеты входят в ядерную триаду, то, что мы там уничтожили несколько самолетов стратегической авиации, это не влияет, потому что есть ракеты. Но на сегодняшний день РФ не может показать нам пуск ракеты», — говорит Олег Жданов.

Может ли РФ нанести удар «Орешником» по Украине

По его словам, России сложно наносить удары по территории Украины «Орешинком». Дело в том, что такие ракеты средней дальности ограничены в минимальной дальности.

«Орешник» имеет две тысячи километров. То есть на шесть он летит, но менее двух тысяч он не может попасть. Не позволяет математика, такая траектория у этой ракеты. В общем, эти ракеты рассчитываются для нанесения ядерных ударов различной мощности и в обычном или в инертном снаряжении. Инертное — это те болванки, которые летели на Днепр. Так вот, инертное или осколочно-фугасное производится искусственно под заказ для тренировки расчетов. То есть, это не серийные изделия», — объясняет Олег Жданов.

Реклама

По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нанести удар «Орешником» по Украине.

«Я думаю, что вероятность применения „Орешника“ по нам минимальна, почти равна нулю», — отметил эксперт.

Какие разрушения может нанести «Орешник»

Оценить, какие разрушения может нанести «Орешник» в обычном снаряжении, очень трудно, объясняет Олег Жданов.

«Допустим, инертный вариант. Мы все видели результаты в Днепре. Да, они там пробили несколько бетонных сооружений. И на этом фактически все разрушения и кончились. Если она попадет в жилой дом, она может пробить и 20 этажей, перекрытий. Хотя если они будут монолитными, то может и вряд ли. А если осколочно-фугасная, то они вряд ли есть. Скорее всего, они в самом дешевом и безопасном варианте, они испытали эту ракету сугубо с инертным снаряжением», — говорит эксперт.

Реклама

Он обращает внимание, что российская пропаганда всегда пытается закрепить свои любые прихоти общественным мнением, как и в случае с запугиванием ударить «Орешником».

«Они хотят показать, что это не политическая элита, не руководство страны, это российский народ нуждается в крови. Потому они делают такие заявления. Обратите внимание на Z-патриотов — как только провал на фронте, сразу вой на болотах стоит: а где наше ядерное оружие, а почему мы до сих пор не ударили со всей мощностью и т.д. Это ведь не прекращается. И сейчас то же — Z-патриоты вопили: где ядерное оружие, где удар. Мединский о ядерном оружии не говорит, потому что его просто высмеют на Западе, эта тема уже для всего мира закрыта. Так что он вроде бы опирается на общественное мнение, говорит, вот наши граждане требуют ударить по Украине „Орешником“. А он у вас есть? А он долетите до Украины? А что он разрушит в Украине? Они, я думаю, сами не знают ответа на этот вопрос окончательно», — говорит Олег Жданов.

В то же время, по его словам, последние удары РФ по Украине порочат имидж РФ и дальше убеждают большую часть мирового сообщества, что Россия все же агрессор и убийца.

«И борется с гражданским населением с целью принудить нас к капитуляции. А еще добавьте удар „Орешником“ — это будет еще огромный минус в их имидже на мировой арене», — говорит эксперт.

Реклама

Раньше мы писали о том, что война и обстрелы в Украине выходят на новый уровень. Эксперт предупредил о новых угрозах.