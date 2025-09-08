Россияне целенаправленно атаковали конный клуб: погибли семь элитных животных

Россияне целенаправленно атаковали конный клуб

На Киевщине в результате ночной атаки россиян в ночь на седьмое сентября погибли семь лошадей. Конный клуб атаковали российские «Шахеды». От удара — животные умерли на месте. Это были спортивные лошади элитных пород, которые неоднократно принимали участие во всеукраинских и зарубежных соревнованиях.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Юлия Толпыга, владелица конного клуба, показывает место, которое ночью 7 сентября атаковали россияне и убили ее любимцев.

«Конюшня вот, а здесь гуляли лошади. На вечер мы их выпускали, потому что жарко днем, ночью прохладнее, и ночью они оставались часто на дворе», — говорит она.

Три ударных дрона — на обломках, которые остались на месте попаданий, было их название — «Герань». Эту ночь Юлия вспоминает с ужасом.

«Я была дома, я живу здесь 50 метров от конюшни, и первый взрыв был, я подорвалась, у меня во дворе собаки гуляли, я побежала забирать собак, и вторая волна уже, второй раз, когда прилет был, меня сбило с ног», — говорит она.

Когда Юлия прибежала в конный клуб, стало понятно — животных уже не спасти.



«Травмы, ноги поломаны, были дыры на венах, по всему телу. Выжить шансов не было у лошадей. Это такие травмы, которые не совместимы с жизнью», — говорит Юлия Топлига.



Это были спортивные лошади элитных пород. Их звали — Ра Марсель, Тест, Фрейли, Боспор, Мак-Тум, Малахита и Ра Назран. Они неоднократно принимали участие во всеукраинских и международных соревнованиях. И были очень перспективными.

Тела лошадей были разбросаны, говорит Юлия, по разным сторонам клуба. Это свидетельствует о том, что они убегали, пытались спастись, но их настигла ударная волна.

В конном клубе осталось всего две лошади. 4-летняя Холи и 19-летняя Мануэль — ночевали на другом участке за конюшней, и пока до сих пор оправляются от стресса. Холи — здесь не так давно и на ней, как правило, тренируются дети. Мануэль, которую ласково здесь называют Машей, старожил — в Украину переехала более 15 лет назад.

На момент атаки на территории конного клуба было и четверо людей — конюхи и тренеры. Среди них и Лидия, которая по звукам приближающихся шахедов сразу поняла, надо прятаться.

«Я очень слышу прилеты, я сама когда-то их сбивала. Я услышала этот измененный звук, что он сейчас упадет, я только крикнула „ложись“ и один гул, потом второй гул, потом третий гул. Я выбежала на улицу, это было очень страшно. Повсюду валялись трупы лошадей», — говорит тренер по конному спорту Лидия Гребинникова.

Лидия — опытный тренер и спортсменка. Верховой ездой занимается почти 30 лет. В начале же полномасштабного вторжения стала на защиту страны и присоединилась к женской мобильной группе ПВО «Бучанские ведьмы».



«С 1 июля уже не служу, потому что не позволяла работа, лошади были превыше всего. И в частице каждого погибшего коня, это была как частичка моего сердца, потому что я со всеми ими работала», — говорит она.

От ударной волны в конюшне конного клуба — повылетали окна. Сейчас в помещениях, которые не пострадали, разместили трех собак. Во время атаки они были возле лошадей и чудом остались живы.

Последствия российской атаки Юлии помогают убирать работники клуба, посетители и волонтеры. Дроны осмотрели и забрали полицейские, а огромные воронки от беспилотников — остаются. Несмотря на то, что россияне нанесли клубу непоправимый урон, владелица говорит: опускать руки не планирует и впоследствии покупать новых лошадей.

