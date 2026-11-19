Последствия обстрела Днепропетровской области / © ТСН

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В больнице скончался 11-летний мальчик, получивший ранение в Павлограде Днепропетровской области. 31 октября россияне нанесли по городу авиаудар — тогда пострадали трое детей и семеро взрослых. Три недели медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не смогли.

А накануне оккупанты атаковали Павлоград и еще и Днепр с помощью беспилотников. Пострадали жилые дома, учреждения и парк отдыха. Последствия новых ударов видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

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Новые удары дронов по Павлограду и Днепру: ранен подросток

Серия взрывов утром в Павлограде: в огне частные дома, по меньшей мере трое раненых.

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А это один из обстрелов Днепра — шестеро раненых. Среди них 15-летний подросток, одна из пострадавших женщин — в тяжелом состоянии.

Очевидица: «Было очень громко. Пролетело над домом, а потом раздался ужасный взрыв. В доме все качалось, падало — окна, двери, балконы распахнулись. Было очень страшно и громко».

Попадание в аллею парка отдыха и разрушенное многоэтажное здание в Днепре

Дрон упал прямо на аллею в парке отдыха — люди шли по делам или гуляли с собаками.

Очевидец: «Две девочки прибежали с собаками. Одна говорит: "Если бы я не присела, чтобы убрать за собачкой, в меня бы попало. Я наклонилась, а над головой такое летает". Обе дрожали от страха».

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В соседнем многоэтажном доме выбило стекла и разнесло балконы.

Жительница поврежденного дома: «Внезапно! И было очень страшно. Стекла просто посыпались. Мы вообще никак не отреагировали — как шли по комнате, так и остановились».

Разгромленная налоговая, общежитие и уцелевшие посетители кафе

В налоговой выбило стекла. Также пострадали общежитие, частные дома и инфраструктура. В уличной кофейне, расположенной недалеко от эпицентра взрыва, посетители чудом остались живы.

Работник кафе: «Там оно упало дальше, а сюда долетели осколки. Нам немного повредило крышу. Где-то здесь валялся целый двигатель. Вечером здесь было много людей, но, к счастью, все остались целы».

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Люди пытаются укрыть разрушенные здания от ливня. При этом в Днепре воздушная тревога звучит чуть ли не без перерыва.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТРАМП и ПУТИН уже встретились в Китае! Трагический удар по Одессе! | ТСН 7:00 19 ноября

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