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Россияне убили 11-летнего мальчика и обстреляли крупный областной центр: подробности кровавой атаки — видео
После трех недель борьбы за жизнь скончался 11-летний мальчик, получивший ранение во время обстрела Павлограда. Тем временем оккупанты вновь атаковали Павлоград и Днепр с помощью дронов — подробности с мест попаданий.
В больнице скончался 11-летний мальчик, получивший ранение в Павлограде Днепропетровской области. 31 октября россияне нанесли по городу авиаудар — тогда пострадали трое детей и семеро взрослых. Три недели медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не смогли.
А накануне оккупанты атаковали Павлоград и еще и Днепр с помощью беспилотников. Пострадали жилые дома, учреждения и парк отдыха. Последствия новых ударов видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.
Новые удары дронов по Павлограду и Днепру: ранен подросток
Серия взрывов утром в Павлограде: в огне частные дома, по меньшей мере трое раненых.
А это один из обстрелов Днепра — шестеро раненых. Среди них 15-летний подросток, одна из пострадавших женщин — в тяжелом состоянии.
Очевидица: «Было очень громко. Пролетело над домом, а потом раздался ужасный взрыв. В доме все качалось, падало — окна, двери, балконы распахнулись. Было очень страшно и громко».
Попадание в аллею парка отдыха и разрушенное многоэтажное здание в Днепре
Дрон упал прямо на аллею в парке отдыха — люди шли по делам или гуляли с собаками.
Очевидец: «Две девочки прибежали с собаками. Одна говорит: "Если бы я не присела, чтобы убрать за собачкой, в меня бы попало. Я наклонилась, а над головой такое летает". Обе дрожали от страха».
В соседнем многоэтажном доме выбило стекла и разнесло балконы.
Жительница поврежденного дома: «Внезапно! И было очень страшно. Стекла просто посыпались. Мы вообще никак не отреагировали — как шли по комнате, так и остановились».
Разгромленная налоговая, общежитие и уцелевшие посетители кафе
В налоговой выбило стекла. Также пострадали общежитие, частные дома и инфраструктура. В уличной кофейне, расположенной недалеко от эпицентра взрыва, посетители чудом остались живы.
Работник кафе: «Там оно упало дальше, а сюда долетели осколки. Нам немного повредило крышу. Где-то здесь валялся целый двигатель. Вечером здесь было много людей, но, к счастью, все остались целы».
Люди пытаются укрыть разрушенные здания от ливня. При этом в Днепре воздушная тревога звучит чуть ли не без перерыва.
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