Россияне убили 23-летнюю беременную Диану: подробности жуткой атаки по Днепропетровщине

23-летняя Диана, которая погибла в Каменском / © ТСН

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Россияне обстреляли город Каменское в Днепропетровской области. Целью оккупантов стало родильное отделение местной больницы.

23-летняя женщина, которая была на 7-м месяце беременности, погибла. Еще одна беременная — ранена. Ее пытаются спасти врачи. Всего погибших трое, а раненых — уже 22.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

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В результате ночной атаки по Каменскому погибла 23-летняя Диана. Она в больнице как раз ждала рождения сына. Еще одна беременная получила ранения, за жизнь женщины борются врачи.

23-летняя беременная, которую убили россияне / © ТСН

Удары баллистикой были ночью. Оккупанты направили ракеты на центр города Каменского. Взрывы прогремели почти сразу после тревоги. Медицинские учреждения разбиты вдребезги.

За несколько часов до удара здесь родился мальчик. Девять младенцев и их мам успели спустить в укрытие.

Пострадали медики, спасавшие пациентов, их жизни вне опасности. С перевязанными ранами они разбирали разбитые палаты и родильные залы.

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Больница / © ТСН

Еще один погибший — пожилой мужчина в соседнем терапевтическом корпусе. Он был в паллиативном отделении. Родственники пациентов говорят: многие пациенты просто не успели спрятаться. Всего в медучреждениях ночью было около сотни человек, пятеро получили ранения. Здесь разбиты кабинеты и палаты.

Всего в полсотни домов выбило стекла. Более трех сотен окон разлетелись вдребезги. В центре Каменского немалые разрушения.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 06:00 новости 30 июля. Удар по родильному! ТРАМП установил ДЕДЛАЙН для Путина!

Напомним, о гибели девушки ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, ночью 29 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское. Под атаку попала территория городской больницы.