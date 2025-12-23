Россияне убили 4-летнюю девочку и мужчину в собственном дворе: новые подробности масштабного обстрела Украины

Россияне в очередной раз осуществили ракетный удар по Украине / © ТСН

Украина оправляется от очередного военного преступления оккупантов. Под ударом оказались четыре области. Ракеты и «Шахеды» попали в энергообъекты и жилые дома, унеся жизни самых маленьких.

О последствиях вражеской атаки рассказывает корреспондент ТСН Анна Махно.

Житомирщина: врачи не смогли спасти дошкольника

Самые страшные новости поступили из Житомирской области. Российские дроны попали прямо в жилой сектор.

Гибель ребенка: В результате взрыва ранения получили двое детей — 11 и 4 лет. Малышей госпитализировали, однако жизнь 4-летнего ребенка спасти не удалось.

Разрушения: Обломки «Шахедов» залетали прямо в детские комнаты и на балконы многоэтажек. Всего в регионе пятеро пострадавших.

Хмельницкая область: смерть в собственном дворе

В Шепетовке жертвой атаки стал 72-летний мужчина. Обломок российской ракеты убил его прямо возле собственного дома. Кроме того, взрывной волной поврежден корпус местной больницы и многоквартирные дома. Регион частично остался без света из-за ударов по критической инфраструктуре.

Ривненская область: «Осколок пролетел мимо головы»

На Ровенщине из-за атаки на энергосистему зафиксировали 300 тысяч отключений. Электричество удалось оперативно восстановить, однако десятки людей остались с разбитыми домами.

Местный житель Владимир рассказывает, что празднует второй день рождения — огромный осколок пробил стену и пролетел в сантиметрах от его головы.

В селах образовались огромные воронки, взрывной волной повреждены целые улицы.

Черниговщина: масштабные пожары на объектах инфраструктуры

Враг запустил по области более десятка «Шахедов».

В Прилуцком районе 40 спасателей несколько часов укрощали пламя на предприятии.

В Семеновке дроны-камикадзе атаковали лесхоз и частные дома.

В результате попадания в энергообъект в Новгород-Северском ряд населенных пунктов оказался в темноте.

Сейчас волонтеры и добровольные пожарные команды в авральном режиме закрывают окна пленкой. Это критически важно, поскольку синоптики прогнозируют ночные морозы. Власти обещают в ближайшее время предоставить все необходимые стройматериалы для ремонта крыш и фасадов.

