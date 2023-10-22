Россияне убили две супружеские пары: в Запорожье попрощались с погибшими во время ракетного удара

Родные вспоминают о погибших, как о добрых людях.

В Запорожье попрощались с жертвами ракетного удара по жилому дому, произошедшему 18 октября. Тогда ракета С-300 убила две семейные пары.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Прощание с Данилом и Дианой

На прощание с погибшими жителями Запорожья пришли много людей. Смерть 23-летнего Даниила и 20-летней Дианы Коваленко стала для их родных настоящим шоком. Они поженились год назад, предложение девушке Данил сделал в бомбоубежище, говорит его друг Александр.

Даниил Коваленко

"Она тоже была хорошим человеком. Зная Даниила, я не сомневался в его выборе. Они очень любили друг друга", — отмечает Александр.

Александр дружил с Данилом 17 лет — с первого класса и до последнего дня. Узнав, что россияне попали в дом друга, сразу начал звонить ему, но телефон уже не отвечал.

Даниил и Диана Коваленко

Мать Данила получила ранения, а отец – контузию. У семьи было трое кошек, единственный выживший — рыжий усач по прозвищу "Беня", которого спасатели вытащили из завалов через 13 часов после удара.

Кот под завалами

Прощание с супругами Клименко

От российского удара погибли и супруги Клименко. Тела врача Лилии и арбитражного управляющего Александра спасатели смогли достать только через 17 часов поисков.

Супруги Клименко

Отец погибшего Александра говорит, что шансов на спасение у супругов не было. Их залило обломками вместе с спавшей рядом кошкой.

"Услышал взрыв, дом зашатался. Я вскочил — а там дыра. Они спали на кровати", — говорит отец погибшего Юрий Клименко.

В браке Александр и Лилия Коваленко были более 30 лет. Их сыновья — Павел и Александр несколько часов ждали под домом в надежде, что родителей смогут спасти.

Их племянник Александр, приехавший с фронта, не может поверить в смерть родных. Говорит, что они всегда помогали армии и много волонтерили.

"Очень хорошие люди, во время полномасштабного вторжения стали как вторые родители, очень делали все для того, чтобы приблизить нашу победу как можно быстрее", – говорит военнослужащий Александр.

В тот день вражеская ракета убила и еще одного человека на улице. Пятеро человек оказались в больницах. А 16 остались без крова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 за 22 октября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, в ночь на 18 октября, с 01:33 по 01:48, РФ нанесла шесть ракетных ударов по территории города Запорожья.

Читайте также: