Россияне убили известную госпитальершу: Украину всколыхнула новая трагедия

Экипаж из трех девушек-госпиталерш должен был отработать последний день своей ротации и 15 августа уже находиться дома со своими семьями.

Ее убила Россия! На кровавом счету оккупантов еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки. В Харьковской области россияне убили госпитальершу Александру "Майк" Мулькевич. 14 августа она должна была отработать последний день своей ротации и уже сегодня быть дома со своей семьей.

О героической жизненной истории юной защитницы – смотрите в эксклюзиве Людмилы Труфин для TSN.UA.

Россия убила медика "Госпитальеров"

Она избрала своей миссией спасение человеческих жизней. И вернулась с поля боя на щите. В результате атаки российского дрона на авто "Госпитальеров" в Харьковской области погибла 35-летняя медик Александра Мулькевич. Об этом сообщила на странице в Instagram основательница "Госпитальеров" Яна Зинкевич. Она назвала смерть сестры Александры очень тяжелой потерей для батальона и всего государства:

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"На Харьковщине россияне совершили очередное преступление. Была поражена с fpv-дрона эвакуационная машина медиков-госпитальеров на Харьковщине, которая направлялась на выполнение задачи. 1 парамедик с ранением средней степени уже в госпитале, ей оказывают оперативную помощь. Обсуждаем вопрос транспортировки раненой в киевское медицинское учреждение. Одна девушка, к сожалению, погибла. На щите сестра "Майк" Мулькевич Александра Юрьевна".

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Последний день ротации

Зинкевич также рассказала, что экипаж из трех девушек должен был отработать последний день своей ротации и 15 августа уже находиться дома со своими семьями. Однако Александре этого не было суждено, ее не дождались мать и муж:

"Экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня крайний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями. Трое отважных украинок, избравших своей миссией спасение человеческих жизней, самую мирную и опасную идею, были вынуждены изменить свои мирные профессии и приобщиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счете россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки. Я выражаю глубокие соболезнования семье павшей Героини – мужу и матери, ее друзьям, собратьям, сестрам, экипажу. Это очень тяжелая потеря для нашего батальона и всего государства".

Госпитальерша Александра Мулькевич

Обстрел произошел в поселке Белый Колодец

В свою очередь начальник полиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что обстрел произошел в поселке Белый Колодец. По его словам, взрывом из российского беспилотника также задело ехавший в том же направлении автомобиль гражданских:

"Снова FPV — россияне убили медиков-волонтеров. В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона "Госпитальеры". Погибли двое медиков — мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрывом из российского беспилотника зацепили также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они ранены".

Реакция "Госпитальеров"

Александра Мулькевича была командиром экипажа боевых медиков. В батальоне "Госпитальеры" с невыразимой грустью встретили известие о смерти боевой подруги. О ней отзываются как о невероятном человеке, "универсальном бойце", которая никогда не отказывала в помощи, всегда мотивировала других и заботилась о своем экипаже:

"Майк, нам будет тебя очень не хватать. Уже не хватает. И боль разрывает сердце в клочья".

В батальоне тронули некрологом убитой Россией медика, в котором рассказали, как она мотивировала и поддерживала коллег:

"Я никогда не встречал человека, которому по силам действительно все! Все наши общие знакомые отзывались о ней как об "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, мог выполнить любую работу, любой проект, при этом всегда создавав самый приятный "климат", который только приходилось ощущать".

"С Майк работали на одном направлении смежными экипажами в июне, и получилось так, что очень быстро подружились. Плохо, что так мало времени была честь знать ее. Майк была невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны. Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, саморазвиваться. Всегда заботилась о своем экипаже, и не только. Меня, когда я ехала в июне впервые старшей на медэвак, да и наш экипаж весь поддерживала на всех этапах – от сборов на базе, подготовки машины к простому "как вы?" и напоить чаем на стабе после тяжелого эвака. Не чуралась и изрядно поддерживала новеньких в бате. Была образцом в работе и за ее пределами. Легкая на подъем, еще и всех тоже поднимала".

"При знакомстве с такими сильными и хрупкими девушками, в голове исчезает фраза "Девушкам не место на войне"... Герои не умирают".

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Реакция друзей

В день, когда сеть всколыхнуло известие о смерти Александры, тысячи людей написали на своих страницах слова сострадания. Среди них были и друзья погибшей медика:

"Сейчас пишу этот пост и знаю, что за несколько часов до меня наконец дойдет, что тебя не стало, ты погибла. Ты была моей подругой, моим компаньоном по проекту, лучшей, кого я знала. Эта поездка в Киев была такой особенной, потому что мы проводила вместе время. Обычно этого времени не хватало, рада, что мы были вместе в эту поездку. У нас нет общих фото, есть только то, что я сделала тебе в 2022 году. Я еще тогда подумала, какое у тебя большое сердце и как сильно я хочу, чтобы мы были друзьями. И мы были. И я ценю это каждую минуту с тобой. Твою поддержку, шутки, пиво вместе, твой инструктаж, как паковать эвак, твои идеи и задор. Твой позывной был Майк, потому что ты хотела, чтобы тебя воспринимали всерьез. Все так и было. Мы – твои друзья, твой муж, семья, все те, кто тебя хоть немного знал, наши британские коллеги – мы тебя любим. Ты навсегда в нашем сердце. Мир с сегодняшнего дня потерял самое доброе сердце. Почивай с миром. Я тебя навсегда люблю".

Гибель бойца 3-й штурмовой бригады

Россия уносит жизни самых лучших и отважных. На днях в сети появилась новость о смерти еще одной защитницы. На фронте погибла 19-летняя боец Юлия Бояновская. Военнослужащая с позывным "Тыша" погибла 12 августа в бою вблизи населенного пункта Грековка, Луганщина. Она служила в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады. 2 сентября девушке должно было исполниться 20 лет. Об этом стало известно из сообщения Бибрской громады, в состав которого входит село Книсело, откуда защитница была родом. У защитницы остались родители и 17-летний брат:

"С невероятной грустью, большой скорбью и состраданием извещаем о возвращении на щите нашей Защитницы. В освободительных боях за Украину жертвенно отдала свою жизнь и навеки стала в ряды Небесного Воинства самая молодая наша героиня – старший стрелок-оператор Бояновская Юлия".

Боец 3-й ОШБр Юлия Бояновская/Коллаж

Встала на защиту государства в 19 лет!

Как сообщили в организации "Правый сектор. Стрый", членом одной из ячеек которого была Юлия, девушка стала на защиту государства в 19 лет. В августе она присоединилась к рядам 3-й ОШБр:

"Подруга "Тыша" была из тех людей, которые готовы были в любой момент прийти на помощь, помочь всем, чем сможет, и предоставить любой ресурс, чтобы помочь своему государству, побратимам и сестрам. Человек Идеи и Чина, храбрая дочь Украинской Нации, а теперь наш Ангел-хранитель — "Тыша". Мы не забудем, отомстим…"

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших из-за полномасштабного вторжения оккупантов. Россия обязательно будет наказана и получит ответ за каждого украинца.

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