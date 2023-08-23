Россияне убили педагогов, нанеся удар по школе на Сумщине: все подробности (фото)

Во время второй воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумах.

В среду, 23 августа, российские войска ударили беспилотником "Шахед" по школе в городе Ромны Сумской области. По состоянию на 13:00 известно о двух погибших педагогах, под завалами могут находиться люди.

Что известно об атаке – читайте на ТСН.ua.

Куда попали оккупанты

В пресс-службе Сумской областной военной администрации сообщили, что в 10.05 в городе Ромны российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение. В результате вражеского попадания здание полностью разрушено.

Удар произошел во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали, что в небе над Сумщиной находятся вражеские беспилотники. В ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БПЛА.

Добавим, что эта тревога продолжалась в Сумской области с 09:29 до 11:44.

Последствия атаки по школе в Ромнах Сумской области / Фото: МВД

Что известно о жертвах и пострадавших

Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко проинформировал по меньшей мере о двух жертвах. Это – педагоги. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Три человека получили ранения. Кроме того, по предварительной информации, под завалами находятся еще двое работников заведения.

По его словам, учебное заведение полностью уничтожено. Поисково-спасательная операция на месте атаки беспилотником продолжается.

Последствия атаки по школе в Ромнах Сумской области / Фото: МВД

Взрывы в Сумах

Во время второй воздушной тревоги, объявленной в 12:05, взрывы прогремели в областном центре. Местные телеграмм-каналы и СМИ сообщили о работе ПВО в области.

В Воздушных силах подтвердили, что работает противовоздушная оборона: "На Сумщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях".

Впоследствии, в 13.02, в Сумской ОВА проинформировали об успешной работе украинской противовоздушной обороны.

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