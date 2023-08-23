Россияне убили педагогов, нанеся удар по школе на Сумщине: все подробности (фото)

Во время второй воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумах.
В среду, 23 августа, российские войска ударили беспилотником "Шахед" по школе в городе Ромны Сумской области. По состоянию на 13:00 известно о двух погибших педагогах, под завалами могут находиться люди.
Что известно об атаке – читайте на ТСН.ua.
Куда попали оккупанты
В пресс-службе Сумской областной военной администрации сообщили, что в 10.05 в городе Ромны российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение. В результате вражеского попадания здание полностью разрушено.
Удар произошел во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали, что в небе над Сумщиной находятся вражеские беспилотники. В ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БПЛА.
Добавим, что эта тревога продолжалась в Сумской области с 09:29 до 11:44.
Что известно о жертвах и пострадавших
Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко проинформировал по меньшей мере о двух жертвах. Это – педагоги. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Три человека получили ранения. Кроме того, по предварительной информации, под завалами находятся еще двое работников заведения.
По его словам, учебное заведение полностью уничтожено. Поисково-спасательная операция на месте атаки беспилотником продолжается.
Взрывы в Сумах
Во время второй воздушной тревоги, объявленной в 12:05, взрывы прогремели в областном центре. Местные телеграмм-каналы и СМИ сообщили о работе ПВО в области.
В Воздушных силах подтвердили, что работает противовоздушная оборона: "На Сумщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях".
Впоследствии, в 13.02, в Сумской ОВА проинформировали об успешной работе украинской противовоздушной обороны.
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