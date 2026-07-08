Россияне убили самого большого в Украине крокодила Гену: что известно (видео)

Крокодил, убитый россиянами / © ТСН

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Крупнейший в Украине крокодил погиб, а единственный государственный пресноводный аквариум был разрушен — в результате ракетного удара по Днепру. Россияне разгромили учебно-научный комплекс Днепровского национального университета, где обитают тысячи рыб с разных континентов, в том числе и редких видов.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Россия атаковала гигантский аквариум

Стеклянный фасад, благодаря которому здание напоминало гигантский аквариум, разлетелся на осколки. Окна и прозрачные конструкции почти все были уничтожены мощным взрывом.

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Сразу после нападения потрясённые сотрудники бросились проверять, как дела у главного обитателя аквариума — знаменитого трёхметрового крокодила Гену. На месте террариума, где обитал этот самый крупный крокодил в Украине, людей ждало страшное зрелище. Животное лежало в неестественной позе. Сразу же сориентировавшись, они подошли к нему, пытались реанимировать, но быстро поняли, что уже все — сердце любимца остановилось.

В аквариуме сохранились архивные кадры его последнего кормления под характерное щелканье челюстей. Лариса неутомимо кормила Гену на протяжении двадцати лет. Она со слезами на глазах показывает старые видео на телефоне: «Залезал на решетку. Это же вторая половинка, он ещё смотрит — может, бросишь? Он уже стал ленивым. Говорю ему: давай, двигаться надо, зарядка нужна».

Биологи рассказали, как зимой спасли крокодила

Женщина до сих пор отказывается полностью осознать тот факт, что её многолетний питомец не пережил мощного ракетного удара и сильного акустического стресса.

Лариса Ерух, ведущий биолог учебно-научного комплекса «Аквариум»: «Он был похож на мужчину, спокойно лежащего на диване. Он был очень спокойным и вообще замечательным. Он любил меня, насколько мог своей крокодильей любовью».

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Лариса собственноручно согревала своего трёхметрового питомца всю зиму во время длительных аварийных отключений электричества в городе. Тогда учёные искренне надеялись, что самые тяжёлые испытания для них уже позади.

Лариса Ерух, ведущий биолог учебно-научного комплекса «Аквариум»: «Температура ниже 12 градусов — для них смертельна. Мы здесь ночевали, практически жили всю зиму. К сожалению, его же не оденешь. Он холодный изнутри, поэтому греется исключительно снаружи. Мы делали всё, что могли. И очень жаль, что эту тяжёлую зиму мы пережили, мы очень старались. А не выжили именно летом».

К сожалению, это уже не первые тяжелые потери днепровского аквариума. Ранее, после очередных мощных взрывов в городе, от чрезмерного стресса просто выпрыгнул из воды самый пожилой в Украине самец фруктовых пираний. Две сорокалетние самки после этого остались в бассейне одни.

Жемчужина на сто тысяч литров: как спасали редких рыб

В настоящее время этот комплекс в Днепре — единственный государственный аквариум на территории, контролируемой Украиной. Второй подобный объект остался во временно оккупированном Крыму.

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В Днепре ученые собрали уникальную коллекцию — четыре тысячи пресноводных рыб со всех континентов и самых отдаленных островов планеты, за исключением Антарктиды. Главная жемчужина заведения — большой туннельный аквариум вместимостью сто тысяч литров воды.

Николай Ерух, директор учебно-научного комплекса «Аквариум»: «Наш центральный аквариум, к счастью, уцелел. То есть его либо уберегла несущая стена, либо это просто счастливый случай. Хотя двери во всех экспозициях все распахнулись — даже те, что были плотно закрыты, их буквально вырвало вместе с петлями».

Этот университетский аквариум используется в первую очередь для обучения студентов и проведения длительных научных исследований. Во время атаки некоторые демонстрационные резервуары не выдержали ударной волны. Один из них полностью лопнул, и вода начала стремительно вытекать. К счастью, на самом дне осталось немного воды, поэтому рыб успели очень быстро пересадить в другой аквариум, и они физически не пострадали.

Впрочем, огромные разбитые окна здания до сих пор так и не удалось закрыть — в полуразрушенных залах постоянно дует сквозняк.

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Где именно сейчас взять средства на срочное восстановление уникального сооружения, в аквариуме пока не знают. Университетский комплекс находится в официальном ведении Министерства образования и науки Украины, однако смета на ремонтные работы там пока даже не составлена. Поэтому биологи и ученые очень надеются на финансовую помощь неравнодушных граждан и меценатов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Он любил меня своей крокодильей любовью»! В Днепре в результате обстрела погиб любимец тысяч детей

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