Россияне убили всю семью: как чувствует себя 6-летний мальчик, который единственный выжил во время удара РФ

6-летний Иван — это единственный выживший из семьи на Днепропетровщине, его родных убили российские оккупанты во время ракетного удара. Сейчас ребенок приходит в себя в реанимации.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

В Синельниково люди несут цветы и игрушки в дом погибших

В Синельниково на столбе возле руин дома импровизированный мемориал. Там оккупанты убили всю семью. Сейчас сюда люди несут цветы и игрушки в память о погибших.

Все произошло на рассвете 19 апреля. Трое детей, их мать и бабушка спали, когда россияне атаковали город. Дом многодетной семьи в результате взрыва просто разлетелся.

На руинах - ветер разносит детские рисунки. Что нет ни семьи, ни дома, где она провела детство, до сих пор не может осознать родственница погибших Маргарита.

Россияне убили всю семью 6-летнего Ивана

Из всей семьи выжил только шестилетний Иван. Он в реанимации, но угрозы для жизни уже нет. Врачи говорят: мальчик обязательно выздоровеет.

Он остался сиротой. Его отец уже давно ушел из жизни, - говорят родственники. Поэтому опеку над Иваном вызвалась взять госпожа Маргарита. Она уже была у него в больнице.

"Он меня узнает. Он ждет, когда я приеду, чтобы он не был один. Он рисует, ест, на ножки встает. Ребенок сильнее нас всех. В беде мы его не оставим", - говорит тетя парня Маргарита Харлан.

Маргарита Харлан

Она самостоятельно воспитывает сына — мальчик уже ждет Ивана.

"У меня есть свой ребенок. Восьмилетний мальчик, также зовут Михаил, как и покойного. Они были одного года практически, два месяца разница. Он ждет, он звонит по телефону, спрашивает, когда Ванечка, как у Ванечки дела, когда Ванечка будет с нами", – говорит женщина.

Что соседи говорят о семье, погибшей во время ракетного удара

Всего в результате атаки по Синельникову пять человек погибли. Более полусотни домов избиты. Жители разбирают завалы и тоскуют по погибшим соседям:

"Больно. Не то слово! Живешь и не знаешь, что может случиться".

"Жаль их! Семья очень хорошая была! Очень!".

"Дети чистоплотные, чистые, одетые. Заботилась! Конечно, заботилась о детях".

Пока в процессе оформления документы для опеки, с шестилетним Иваном в больнице работают психологи. Он уже попросил себе маленькие машинки, чтобы играть в реанимации.

Место, где россияне убили всю семью

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Напомним, ночью 19 апреля РФ массированно атаковала ракетами Днепропетровскую область. В частности, ракетный удар был нанесен по центру Днепра. Поврежден многоэтажный дом.

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