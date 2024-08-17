Россияне ударили баллистикой по Сумам: кадры с места взрыва

Пока о жертвах не сообщается.

В Сумах утром, 17 августа, раздался мощный взрыв. Есть попадание в районе проспекта Свободы.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Взрыв прогремел около шести утра. Сразу после этого началась воздушная тревога.

Прилетела баллистика прямо в жилой район города.

Побило торговый центр, вынесло оконные стекла в соседней многоэтажке, во дворе сожгло припаркованные автомобили.

Полиция сообщает об одном пострадавшем.

ГСЧС сообщает в свою очередь, что в результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания.

Ранее стало известно, что в Сумах был слышен мощный взрыв.

Читайте также: