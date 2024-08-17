Россияне ударили баллистикой по Сумам: кадры с места взрыва

Пока о жертвах не сообщается.
В Сумах утром, 17 августа, раздался мощный взрыв. Есть попадание в районе проспекта Свободы.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
Взрыв прогремел около шести утра. Сразу после этого началась воздушная тревога.
Прилетела баллистика прямо в жилой район города.
Побило торговый центр, вынесло оконные стекла в соседней многоэтажке, во дворе сожгло припаркованные автомобили.
Полиция сообщает об одном пострадавшем.
ГСЧС сообщает в свою очередь, что в результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания.
Ранее стало известно, что в Сумах был слышен мощный взрыв.
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