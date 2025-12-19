Россияне ударили КАБами по Запорожью: люди рассказали о взрывах и "прилетах"

Последствия атаки по Запорожью / © Запорожская ОВА

Днем, во время очередного авианалета, Запорожье содрогнулось от мощных взрывов. Российские террористы попали управляемыми авиабомбами по жилым кварталам. Одна из бомб разорвалась посреди частного сектора, оставив после себя огромную воронку и руины вместо домов. Семь человек пострадали, а чудом уцелевшие жители рассказывают о пережитом аду.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

«Я схватил ребенка и упал на него»: рассказы очевидцев

Воронка глубиной в несколько метров, разбитые стены и разбросанные вещи — так теперь выглядит одна из улиц города. Супруги Мария и Анатолий до сих пор не могут прийти в себя. Их дом за секунду превратился в кучу строительного мусора.

Владелец соседней двухэтажки Вячеслав получил акубаротравму. Мужчина едва держится на ногах: «Шум в ушах, до сих пор не могу отойти».

Александр, который в момент атаки был дома с трехлетним малышом, говорит — спасла реакция. Как только услышал свист, бросился к ребенку.

Парень был на онлайн-уроке во время взрыва

Лилия едва сдерживает слезы, вспоминая первые минуты после взрыва. Ее 13-летний сын в это время был дома один — подключился к дистанционному обучению.

«Ребенок был дома, 8 класс, подключился к урокам. А мы с мужем завезли младшего в школу и поехали елку выбирать. Сын позвонил, говорит — здесь хлопнуло и соседи что-то жгут. На втором этаже вырвало батарею, но он сидел рядом и окно рядом — не знаю, Бог отвел», — делится женщина.

Последствия террора: десятки поврежденных домов

По данным корреспондента ТСН Дарьи Назаровой, по меньшей мере два дома разрушены до основания, еще десятки остались без крыш, окон и дверей. Пострадали семь человек, у большинства — острая реакция на стресс и травмы ушей.

Кроме жилого сектора, оккупанты попали по территории местного предприятия. Также зафиксирован удар по другому району города, где ранения получил еще один человек.

Сейчас на местах «прилетов» работают спасатели, медики и коммунальщики. Люди пытаются спасти хоть какие-то уцелевшие вещи из-под завалов своих домов.

