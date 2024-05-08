Россияне ударили по детской площадке: шокирующие детали о пострадавших в Харькове

Циничность атаки в том, что атаковали россияне открытую местность и фактически ударили по открытому пространству, где расположена детская площадка, на которой играли дети.

Оккупанты 8 мая устроили по детской площадке в Харькове, многие пострадавшие, раненые дети, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии, у одного из мальчиков — травматическая ампутация.

Все детали атаки и чем на этот раз ударили по городу, — рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Циничный удар по детской площадке в Харькове

Днем 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, оккупанты устроили по Харькову. Циничность атаки в том, что атаковали россияне открытую местность и фактически ударили по открытому пространству, где расположена детская площадка, на которой именно играли дети.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество раненых постоянно увеличивается — сначала было известно о трех раненых детях, 13,12 и 15 лет, по состоянию на момент записи видео количество пострадавших увеличилось до 5 человек.

Помощь медиков понадобилась и взрослым, ранения получили 55-летняя женщина и 80-летний мужчина. Снова россияне ударили рядом с образовательным заведением, в котором дети и так учатся исключительно в укрытиях или онлайн, ведь, как всем известно, ракеты в город долетают где-то менее чем за минуту. Но скажут как обычно: "военная цель". Что происходит в городе, в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал мэр города Игорь Терехов.

Что с детьми?

Впоследствии начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в одну из детских больниц города срочно съезжаются медики, чтобы спасти жизнь раненых детей.

Шансов спрятаться у детей не было

В частности, местным журналистам сообщили, что у раненых детей поражены легкие, у одного из мальчиков — травматическая ампутация стопы и травма головы. Нюанс этой атаки и в том, что в городе и области в момент удара не объявляли воздушную тревогу, ведь воздушная цель могла быть не видна на радарах. Такую версию допустил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

“О типе вооружения и месте запуска сейчас не готов сказать. Есть вероятность ракеты, которая двигалась на сверхнизких высотах, соответственно, она не была видна на радарах противовоздушной обороны”, — отметил он.

Атака на Харьковщину

Именно поэтому шансов спрятаться у детей не было, подлость и коварство в очередной раз во всей красе. Неспокойно в Харькове было и ночью, хотя и без столь страшных последствий. Но досталось области.

Наступление на Харьков: будет или нет?

Между тем в Сети до сих пор активно продвигается нарратив, что вот-вот россияне снова пойдут в наступление и целятся взять в оккупацию сам Харьков, аргументирующий регулярными ударами по городу, однако начальник ОВА эту информацию не подтверждает.

оккупанты то и дело пробивают дно. И это не закончится, пока последнего россиянина не водят на болота.

Команда ТСН.ua желает быстрого выздоровления деткам и взрослым.

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