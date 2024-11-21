Россияне ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой: что известно

Ни дня без атаки и прилетов. С началом холодов оккупанты озверели еще сильнее и каждый день атакуют украинские города. Много попаданий и раненых среди гражданских. 21 ноября рашисты снова ударили по Украине, применив межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Что снова натворили рашисты и какая ситуация в городах Украины — смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Новая массированная атака

Россия утром 21 ноября снова атаковала Украину ракетами. Первую тревогу по всей стране объявили ночью. Военные сообщили об угрозе баллистики, но впоследствии уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95. Около 6.30 первые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Оккупанты запустили крылатые ракеты. Они маневрировали между областями, в результате взрывы прогремели на Днепропетровщине, об этом сообщил глава области Сергей Лысак в своем Телеграмме. Он отметил, что агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется.

Предварительно известно, что повреждено промышленное предприятие в Днепре. Также в городе произошло два пожара. А обломок сбитой ракеты повис на проводах линии электропередачи. Впоследствии мэр города Борис Филатов сообщил, что в Днепре в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов, также разрушена котельная, выбиты окна. Информация о пострадавших еще уточняется.

Впоследствии в Воздушных силах заявили, что Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Пуск совершили из Астраханской области. В сети даже появились кадры с вероятно моментом удара межконтинентальной ракеты по Днепру.

Также по городу ударили "Кинжалом" и семью крылатыми ракетами Х-101. В целом силы ПВО уничтожили шесть ракет Х-101. Информация о жертвах и пострадавших на момент записи выпуска не поступала. Кроме того, ночью русская армия била по Никопольщине – райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинах. Оккупанты применяли артиллерию и РСЗО "Град". Люди, к счастью, целые.

Из-за массированных пусков ракет в половине восьмого в Киеве, Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине и Донбассе по указанию Укрэнерго применили экстренные отключения света. Также местные облэнерго предупредили об аварийных отключениях в Черновицкой, Полтавской, Житомирской и Сумской областях. Через несколько часов экстренные отключения света отменили.

Впрочем, на грани блекаута из-за российских обстрелов Запорожская АЭС, об этом заявили в Минэнерго. Там уточнили, что из-за российских обстрелов сейчас полностью обесточена одна из двух линий питания оккупированной станции. На данный момент ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. При отключении последней линии произойдет полный блэкаут. Энергетики смогут начать восстанавливать питание станции, когда это позволит ситуация безопасности.

Массовая паника из-за новой ракеты

Напомним, что 20 ноября был день массовой паники, в соцсетях разогнали информацию о массированном обстреле, в том числе телеграмм-каналами распространялась информация, что оккупанты хотят ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж". При этом одни источники указывали, что это будет тестовый запуск с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, другие — это будет боевой пуск. Хотя официальных данных, которые могли бы подтвердить это, не было. По данным Воздушных сил, Днепр атаковали, в том числе межконтинентальной баллистической ракетой из Астраханской области, впрочем, была ли это ракета "Рубеж" — пока неизвестно.

20 ноября паника усиливалась тем, что посольства нескольких стран, а именно США, Испании, Италии, Греции, Германии, Казахстана и других объявили о прекращении работы, а некоторые даже посоветовали своим гражданам покинуть Украину. Мол, именно в этот день есть угроза массированной атаки.

В то же время, о заявленной ракете Рубеж, которой так запугивали украинцев в Сети, мало что известно. Военные эксперты предполагали, что среди достаточно вероятностных характеристик — стартовый вес "Рубежа" колеблется в пределах 40-50 тонн, дальность до 6000 км, оснащение в виде четырех раздельных боевых блоков мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичные тем, которые используются в РС-24 "Ярс". Также считается, что он может быть снабжен гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард".

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Впоследствии на панику в соцсетях отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он напомнил, что россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение нескольких месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики. И добавил, что для обстрелов в РФ действительно готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах, готовы и корабли.

О планах россиян все известно

Кроме того, Коваленко впоследствии еще раз подчеркнул, что о планах России массированно атаковать Украину в холодное время года было давно известно всем. О том, что россияне имеют в своем арсенале разные типы ракет, также известно. И, собственно, 20 ноября россияне информационно пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств. Посеять панику всеми этими заявлениями — это также часть войны. Коваленко отметил, что планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет. В то же время, руководитель ЦПИ посоветовал украинцам спланировать свое время и подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться. Также важно следить за официальными сообщениями, в частности Воздушных Сил.

Заявление было сделано в ГУР

Впоследствии на массовую панику отреагировали и в Главном управлении разведки Украины. Там заявили, что страна-террористка проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Более того, оказалось, что мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам 20 ноября. Но все эти заявления, сообщения и массовые вбросы в соцсетях – фейк.

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Реагируйте на сигналы воздушной тревоги всегда

Кроме того, российские средства массовой пропаганды после брифинга спикера Путина Пескова сообщили, что в Кремле не комментируют предупреждения посольства США о возможной ракетной угрозе в Киеве. Итак, есть ли угроза новых ударов по Украине? Да. Есть ли те, кто искусственно расшатывает ситуацию в Украине, чтобы посеять панику среди народа? Да. Но в конце концов, 21 ноября 2024 года — тысяча второй день полномасштабной войны, скоро три года, как мы противостоим российской агрессии и мы уже давно должны были привыкнуть, что оккупанты не имеют никаких правил, им безразличны жертвы и любые правила войны или договоры. Единственное, что мы должны делать — реагировать на тревоги и поддерживать Вооруженные Силы — ежедневно, неутомимо, до того дня, пока не наступит победа. Готовыми надо быть всегда, чтобы потом порадоваться, что подготовка была напрасной.

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