Квартира женщины полностью выгорела / © ТСН

Вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы Наталья Ходемчук пострадала в результате сегодняшнего российского обстрела Киева. Она в больнице с существенными ожогами.

Прилет, который произошел на столичной Троещине этой ночью пришелся на ее квартиру. Пострадало также помещение Героя Украины — инженера Чернобыльской АЭС Алексея Ананенко, который там живет с женой.

Истории этих героев мы могли видеть в сериале Чернобыль, которое сняло в свое время НВО. А сегодня их жизнь изменила Россия своими обстрелами.

Об этом с места происшествия сообщает журналистка Юлия Кириенко.

Помещение Алексея Ананенко и его жены в более-менее нормальном состоянии. Однако в квартире много копоти.

«Мы проснулись в 1:30 от того, что летит дрон. Тут же взрыв. Когда я выглянула в окно увидела обломки, пожар. Поняла, что горит наш дом. Я подошла в коридор, соседка кричала, что в наш дом попали, мы горим», — говорит жена Алексея Ананенко Валентина.

Госпожа Валентина. / © ТСН

Валентина отмечает, что они с мужем тревогу находились у соседки.

Эпицентр «прилета» пришелся на 7 этаж. Там была квартира вдовы первой жертвы Чернобыльской катастрофы Натальи Ходемчук. Рядом была женщина с двумя детьми, чей муж на фронте. Они выжили.

Больше всего пострадала Наталья Ходемчук. Ее состояние тяжелое, у нее 45% ожогов тела.

«Крайне тяжелый ожоговый шок, ожог дыхательных путей. Усугубляет ситуацию то, что у нее сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь сердца. Прогноз неблагоприятный», — говорит заместитель директора по медицинским вопросам КНП «Медицинский центр Киева» Татьяна Бондаренко.

Напомним, в Киеве спасатель Сергей Власенко во время дежурства прибыл на вызов и обнаружил, что горит его собственная квартира — в дом попал российский дрон. Его семья успела выбежать после сигнала тревоги, поэтому никто не пострадал.