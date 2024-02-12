Россияне ударили по Киеву сверхсекретным "Цирконом": обнародованы детали (видео)

По данным обозревателей, ракета была запущена из оккупированного Крыма, масса ее боевой части – более 300 кг, а дальность полета – более 1000 км.

Во время ракетного удара по Киеву 7 февраля враг применил гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон". Таков вывод Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Что говорит директор КНИИСЭ

По предварительной информации, действительно, есть факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности типа оружия. Ракета устремлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.

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Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ – ред.) Александр Рувин.

"Микроэлектроника малосохранена и практически не подвергается анализу из-за физических повреждений. Предпринимаются меры по определению состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагам тактико-техническим характеристикам. В ходе дальнейшего экспертного исследования вся возможная информация будет детализирована", – отметил Рувин.

По Киеву ударили гиперзвуковой ракетой "Циркон" - экспертиза

Что происходит на месте попадания

Шестой день в Голосеевском районе Киева продолжается разбор завалов. Около разбитой высотки с утра работают коммунальщики и волонтеры. Сгоревшие вещи выбрасывают с наиболее пострадавших верхних этажей. А выбитые окна – забивают фанерой. К коммуникациям дом еще не подключили. При входе подстерегают полицейские. Они проверяют документы владельцев, чтобы те могли унести уцелевшее. 7 февраля россияне провели второй с начала года крупнейший комбинированный ракетный удар по Украине. По Киеву ударили и гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом сегодня заявили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Где нашли обломки

Обломки "Циркона" специалисты обнаружили в пригороде Киева. Его останки повредили подземные кабели. По данным обозревателей, ракета была запущена с территории оккупированного Крыма. Масса боевой части ракеты – более трехсот килограммов. А дальность полета – более 1000 км.

"Эти обломки 7 февраля нашли в Киеве на месте мощного ракетного удара. Сразу после атаки эксперты могли лишь предполагать, чем по столице ударила Россия. Сегодня же они четко заявили – перед нами все, что осталось от секретного российского оружия – гиперзвуковой ракеты 3М22, которая известна под названием "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка", — рассказал корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

Характерные особенности ракеты

Маркировку нашли на элементе рулевого механизма ракеты.

"Больше такого замка поворотного ни на одной ракете нет... Он характерный", — подчеркнул заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий.

"Этот замок и поворотный механизм, он индивидуален для этой ракеты, – подтверждает эксперт КНИИСЭ Александр. – Судя по имеющейся маркировке, сорок третья неделя 23 года".

Год изготовления – 2024

А вот собственно собрали ракету из комплектующих уже в этом году.

Андрей Кульчицкий, заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ говорит: "24-й год изготовления".

К сожалению, элементы электроники не сохранились, поэтому маловероятно, что эксперты установят страну или страны, откуда микродетали попали в Россию.

"Не можем производителя установить", – говорит Кульчицкий.

Новейшее гиперзвуковое оружие РФ – неточное

Ракета попала в жилищный сектор на окраине Киева. Рядом – никаких военных объектов. Это дает основания специалистам считать, что новейшее гиперзвуковое оружие российских оккупатов неточное.

"Попадание показывает, что ракета не соответствует указанным тактико-техническим характеристикам", – отмечает заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ.

Убедительное свидетельство военного преступления

Но могло быть так, что именно по домам мирных жителей Киева попали ракетой российские нелюди.

"В моих руках – убедительное свидетельство военного преступления. Это доказательства того, что россияне обстреливают мирных жителей, и, надеюсь, эти доказательства увидим не только мы с вами, но и судьи международного трибунала, трибунала над россией", – подытожил Андрей Цаплиенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Эксклюзив ТСН. Россияне по Киеву ударили сверхсекретным "Цирконом" — эксперты КНИДСЭ.

Напомним, работы по ликвидации последствий массированной атаки по Киеву 7 февраля завершены. В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека. Из дома эвакуированы 40 жителей и 28 спасены.

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