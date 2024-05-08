Россияне ударили по критической инфраструктуре: стало известно, куда попали

Несколько десятков ракет были запущены в День памяти и примирения.

Горят сразу несколько объектов критической инфраструктуры в разных регионах страны. Оккупанты массированно атаковали Украину в День памяти и примирения. Есть пострадавшие, в их числе дети.

Что сделали россияне и что известно о пострадавших? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Зеленский отреагировал на атаку 8 мая

Оккупанты в очередной раз ударили по гражданской и критической инфраструктуре Украины и сделали это 8 мая не случайно. Несколько десятков ракет были запущены в День памяти и примирения. Не смолчал и Зеленский.

“Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 Шахедов по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора. Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму», – написал президент.

Сколько ракет выпустили и каковы последствия?

Только за эту ночь и утро кафиры выпустили по Украине 76 воздушных целей, 59 уничтожили силы ПВО, это 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69 и 20 ударных беспилотников. Впрочем, к сожалению, не обошлось без попаданий и пострадавших. По данным Минэнерго, враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях. Пока известно о попадании в Полтавской, Винницкой, Кировоградской и Запорожской областях.

Несколько ракет целились и на Киев, но все нашим защитникам небо удалось ликвидировать. Впрочем, произошло попадание на Киевщине. В Броварах пострадали дома гражданских людей, на месте работают спасатели. Мужчину и женщину срочно забрали в больницу. Детали атаки в Телеграмм-канале сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

“Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время ⁠падение обломков зафиксировано в 4 районах области. К сожалению, в результате падения обломков пострадали люди. Двое пострадавших — женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света.

По оперативной информации, в результате падения обломков ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждено. Все оперативные группы работают на местах. Продолжаем фиксировать и ликвидировать последствия атаки», – говорится в сообщении Киевской ОВД.

оккупанты дважды разрушили одно и то же здание гражданских

Впоследствии стало известно, что пострадавшие – это мать и сын, они в тяжелом состоянии. Журналистка ТСН Виктория Ковцун побывала на месте удара, от дома семьи, рассказывает, осталось две стены. Именно его только-только восстановили по государственной программе, ведь в начале полномасштабной войны россияне уже разрушали это жилье. Теперь его нет снова. Также в 200 метрах от удара расположен детский сад.

Удары по регионам

Тем временем на Полтавщине удар пришелся по энергетической инфраструктуре, об этом сообщил начальник областной военной администрации Филипп Пронин, без деталей, но заметил, что обошлось без жертв.

Досталось критической инфраструктуре и на Виннитчине, что происходит там и есть ли пострадавшие, по состоянию на момент записи выпуска неизвестно.

Ударили и по Запорожью. В военной администрации сообщили, что в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Также удар был нанесен по гаражному кооперативу в одном из парков города и городскому электротранспорту. Предварительно, без пострадавших. Но есть пострадавшие и среди детей в Кировоградской области, там кафиры тоже ударили по критической инфраструктуре.

В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушения предварительно претерпели 13 частных домов и почти три десятка гаражей. Все соответствующие службы работают на месте”, — сообщил председатель Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

Кроме этого, кафиры ударили по Ивано-Франковской области.

“Враг нанес ракетные удары и по Прикарпатью. Целью являлся объект энергетической инфраструктуры. В результате возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы, огонь удалось оперативно ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших. Состояние повреждений объекта уточняется”, — сообщила председатель Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.

Чего ждать украинцам?

В Минэнерго же рассказали, чего теперь ждать украинцам после очередной атаки по энергетической инфраструктуре и почему оккупанты снова взялись за критические объекты.

Ужасная атака на Херсонщину

Также россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне, там повреждены колеи и вокзал города. В настоящее время движение поезда Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Все 99 пассажиров в безопасности, об этом проинформировали в "Укрзализныци".

А накануне, 7 мая, под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Станислав, Садовое, Благовещенское, Понятовка, Инженерное, Кизомис, Камышаны, Ивановка, Красный Маяк, Качкаровка, Дарьевка, Ульяновка и Херсон. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажку и 91 частный дом. Были зафиксированы попадания в админздания, учебное заведение, газопровод, а также сельхозтехнику, автобус и частные автомобили. Из-за атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования всем потерявшим родных на войне и желает быстрого выздоровления всем пострадавшим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЗРЫ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ! Россияне ударили по критической инфраструктуре! Стало известно, куда попали

Читайте ведущие новости дня: