Россияне ударили ракетой по зданию Кабмина: что происходит внутри и какие последствия обстрела

Удар по зданию Кабмина

Третьи сутки столичные спасатели ликвидируют последствия разрушительной атаки по зданию Кабинета министров. Работники ГСЧС с помощью тяжелых кранов разбирают разрушенные перекрытия и конструкции. После стабилизационных работ эксперты должны обследовать поврежденные помещения и определить перечень восстанавливаемых работ.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Журналистов ведут полутемными коридорами правительственного здания. В правом крыле здания правительства на верхних этажах расположены кабинеты министерств финансов и экономики. Сейчас они без электричества, в коридорах стоит вода и резкий запах горелого.



«Это 9 и 10 этажи правительственного здания, точнее все что от него осталось. Сюда попала российская ракета „Искандер“ и чудом боевая часть не сдетонировала. Если боевая часть взорвалась и часть правительственного здания превратилась в руины», — говорит корреспондент ТСН.

На месте ликвидации пожара взрывотехники до сих пор находят остатки российской ракеты. Это вещественные доказательства очередного преступления россиян. Сейчас же спасатели продолжают разбирать завалы и укреплять поврежденные элементы конструкций.

«Еще много конструкций нестабильные, это все должно быть разобрано и сделаны безопасные условия, чтобы зашли строители, ремонтники которые обследуют и сделают выводы что делать дальше», — говорит председатель ГСЧС Украины Андрей Даник.

7 сентября в 6 утра во время массированной воздушной атаки в здание Кабмина попала баллистическая ракета. Топливный бак с ракетным топливом взорвался и начался сильный пожар. Взрывная волна и огонь частично разрушили фасад, крышу, пол, межэтажные перекрытия и перегородки. Несколько десятков кабинетов остались без окон и дверей. Два часа спасатели пытались укротить огонь.



«Ликвидация пожара осложнялась тем, что очень много деревянных конструкций в элементах здания, пламя очень быстро распространялось, большая пожарная нагрузка с самого начала. Это уже была 7 локация по Киеву, то есть подразделения ГСЧС уже на 6 работали и поэтому шло поэтапное наращивание сил и средств», — говорит глава ГСЧС Украины.



Двумя этажами ниже эпицентра попадания расположены зал для правительственных заседаний и кабинет премьер-министра — они пострадали частично. Юлия Свириденко в тот же день обнародовала фото разрушенных помещений и заверила, что российский террор не остановит работу правительства. Последствия попадания российской ракеты воочию увидели руководители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине. Им показали не только разрушения, что является прямым свидетельством нежелания России приближаться к миру и откровенной насмешкой агрессора над дипломатическими усилиями цивилизованного государства.

