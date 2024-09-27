Россияне ударили "Шахедом" по жилому дому в Измаиле: подробности жуткой атаки

В Измаиле после российского обстрела трое погибших, 14 раненых. Россияне массированно ударили по югу Одесщины "Шахедами". Силам противовоздушной обороны удалось сбить более двух десятков дронов, но обломки падали на жилую застройку, произошло несколько взрывов и пожаров.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Россияне умышленно ударили около двух ночи, когда большинство жителей спали. Впоследствии во время поисковой операции под завалами найдут троих пенсионеров — двух женщин и мужчину. Соседи, которым удалось выжить, рассказывают о ночном ужасе:

"Тревога, "Шахеды", давай быстрее собираться, уже два дрона пролетели. И мы только вышли — слышим, что летит, сразу в подвал, а потом такой взрыв".

"Взрыв, огонь и меня полтора метра от окна отбросило. Сына в стенку вот так. Он неистово кричит, все кричат. Черная большая штука упала и мы все выбегаем, повсюду стекло, мы босиком. Это ужасы".

Люди, как могли, помогали друг другу и волновались за соседей, которых не могли отыскать. Из-под завалов доставали домашних питомцев. Ожоги, взрывные ранения и порезы от стекла, в общей сложности получили четырнадцать человек, из них двое подростков и трехлетний ребенок. Есть и погибшие.

Последствия удара по Измаилу

"Один человек двухтысячного года находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, кроме того у нас, к сожалению, три человека погибших в результате агрессии", — говорит заместитель городского головы Измаила Екатерина Татаринцева.

Дроны полностью разрушили жилье многодетной семьи, где есть 2-месячный малыш. В городе объявили сбор вещей для пострадавших семей и отселяют оставшихся без крова горожан.

Во время атаки враг пытался бить по портовой инфраструктуре и по грузовикам, доставляющим зерно. Один из дронов, как сообщили в Воздушных силах, на несколько минут даже пересек границу и вошел в воздушное пространство Румынии. На Придунавье два десятка "Шахедов" летели роями. 28 сентября в Измаильской общине объявили днем траура по погибшим.

Последствия обстрела Измаила

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