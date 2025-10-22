Россияне ударили тремя "Шахедами" по детсаду в Харькове: Терехов рассказал подробности

Атака на Харьков

Россияне ударили тремя «Шахедами» по помещению детского сада в Харькове. Дети успели спрятаться в подвале дома.

Об этом в эфире ТСН сказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Было попадание трех „Шахедов“, все они были направлены по частному детскому саду. К счастью, дети были эвакуированы в самое простое укрытие, которое расположено в подвальном помещении этого детсада. Работники ГСЧС эвакуировали всех детей», — сказал Игорь Терехов.

Оккупанты полностью уничтожили второй этаж детского сада.

«Пострадало 6 человек, 5 из которых — это коммунальщики, которые работали рядом с этим зданием. К сожалению, один человек погиб», — сказал городской голова Харькова.

Также повреждены здания рядом.

