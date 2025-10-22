- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили тремя "Шахедами" по детсаду в Харькове: Терехов рассказал подробности
Российские оккупанты атаковали детсад тремя дронами.
Россияне ударили тремя «Шахедами» по помещению детского сада в Харькове. Дети успели спрятаться в подвале дома.
Об этом в эфире ТСН сказал городской голова Харькова Игорь Терехов.
«Было попадание трех „Шахедов“, все они были направлены по частному детскому саду. К счастью, дети были эвакуированы в самое простое укрытие, которое расположено в подвальном помещении этого детсада. Работники ГСЧС эвакуировали всех детей», — сказал Игорь Терехов.
Оккупанты полностью уничтожили второй этаж детского сада.
«Пострадало 6 человек, 5 из которых — это коммунальщики, которые работали рядом с этим зданием. К сожалению, один человек погиб», — сказал городской голова Харькова.
Также повреждены здания рядом.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН ДЕНЬ новости 22 октября. РФ ГАТИЛА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ! Масштабные разрушения и погибшие!
Напомним, 22 октября российские «Шахеды» массированно атаковали Харьков. Три дрона попали в частный детсад, из-за чего обвалился второй этаж и возник пожар. Погиб 40-летний мужчина, пострадали семеро коммунальщиков, которые работали рядом. Дети остались невредимыми.