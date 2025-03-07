Россияне удерживают в колонии корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка: что о нем известно

Россияне похитили Дмитрия Хилюка еще в 2022 году и с тех пор без суда и следствия удерживают журналиста в колонии.

Уже более трех лет в своих тюрьмах россияне держат не только украинских военнопленных, но и гражданских, которых в начале полномасштабного вторжения забрали тогда еще с оккупированной Киевщины. Только из-под столицы на вражескую территорию вывезли несколько сотен человек. Среди них - наш коллега: корреспондент агентства УНИАН Дмитрий Хилюк. Ему Кремль не выдвинул за эти более тысячи дней плена ни одного обвинения, но и отпускать украинского журналиста не хочет.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан

На еженедельной акции в поддержку пленных есть работники холдинга 1+1 медиа. Именно в эти дни в начале марта 2022 года в плен россиян попал и наш коллега - корреспондент агентства УНИАН Дмитрий Хилюк

"Для нас Дмитрий, для коллег его, это олицетворение всех гражданских украинского народа, которых ежедневно и еженощно терроризирует Россия, пытается убить, пытается сломать, пытает, унижает, но они не сдаются и не ломаются", - говорит Михаил Ганницкий, шеф-редактор агентства УНИАН.

Корреспондентка ТСН Елена Мацюцкая, которая много лет работала вместе с Дмитрием Хилюком на различных событиях, держит в руках плакат: "Раньше ты делал новости для нас, теперь от тебя нет новостей".

Акция поддержки Дмитрия Хилюка

"Мы его очень ждем, мы очень хотим его обнять здесь в Украине, обнять, не отпускать, чтобы он отошел от этого ужаса, который он переживает и потом уже снова делал новости. Очень много людей, которые говорят, я не интересуюсь новостями, но вы даже не подозреваете, сколько лет вы читали, получали новости, которые делал Дмитрий", - говорит Елена Мацюцкая.

Новостей о Дмитрии Хилюке уже действительно нет почти три года. Сразу после того, как россияне забрали его из родного дома в селе Козаровичи под Киевом, родителям пришло даже не письмо, а лишь маленький клочок.

С тех пор старенькие родители Дмитрия - Василий и Галина Хилюки живут только надеждой. Они рассказывают, как им в этом помогают коллеги и друзья сына, как приезжают в гости, привозят подарки, но держаться с каждым месяцем, признаются, все труднее.

Известно, что с Киевщины во время деоккупации региона, Дмитрия Хилюка оккупанты увезли в колонию Брянской области. Оттуда уже в 2023 году - перевезли в другую тюрьму во Владимирской области РФ. Все это полгода назад ТСН рассказал Игорь Шишко, которому удалось вернуться из плена. Он говорит, что журналист передает всем приветствие.

Сам Игорь - тероборонивець из Харькова, в плену потерял слух. Сейчас до сих пор реабилитируется и приходит в себя. С Дмитрием в одной камере он провел 11 месяцев. И состояние его здоровья, говорит, становилось хуже с каждым днем.

Известно, что в плену Дмитрий не потерял морального духа. Он не верит россиянам, которые пытаются сломать пленных историями о том, что Украины больше нет, зато верит, что скоро обменяют и его.

Три года в плену! Россияне похитили и удерживают в бесчеловечных условиях журналиста Дмитрия Хилюка

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