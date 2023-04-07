Россияне удерживают в плену женщин-военных, хотя это противоречит всем международным нормам: дети же ждут мам

Какую-то весточку о родных в плену удается узнать во время обменов, телефонные звонки также под запретом для узниц.

Враг не имеет права держать военных женщин в плену, но в российских тюрьмах они находятся уже до года. Их, как и тяжело раненых — по всем нормам международного гуманитарного права — должны просто освободить: независимо от любых обменов, говорится в ТСН.

Над кроватью семилетнего Егора фотографии, на которых он с родителями очень счастливы. Папа Егора – боец полка "Азов" Вадим Габурич – год назад погиб на "Азовстали" после авиаудара россиян. Его тело забрать оттуда не удалось. Мама Егора – Алина тоже была в “Азове” и попала в плен.

Егор ныне живет с бабушкой и дедушкой, родителями папы. Его из-под Мариуполя, где жила семья, увезли за два дня до начала полномасштабной войны. С тех пор ни маму, ни папу он не видел. Мальчик уже понимает, что отца нет, однако каждый день спрашивает, скороли вернется мама и мечтает при встрече только об одном. "Полеза обниматься", — говорит ребенок.

“Говорю, Боже, помоги, чтобы Алину вернули домой и чтобы сына привезли похоронить. Это мучительная боль, невыносимо”, — говорит бабушка мальчика.

Алина Мелешко-Габурыч в плену от 23 мая прошлого года. С тех пор, рассказывает ее сестра, россияне дали только раз позвонить родным, а разговор длился всего минуту. “Два главных вопроса: как сын и не привезли ли Вадима, это все, что она успела сказать. 60 секунд и все”, – вспоминает сестра.

Дальше, говорит Карина, о сестре узнавала только от вернувшихся. Однако украинских женщин-военных враг не часто отпускает из своих тюрем, поэтому информации о сестре у Карины немного. "Ты сидишь и до последней минуты молишься, молишься, а потом, когда понимаешь, что ее там нет, в этом обмене, просто не хочется ничего абсолютно", — убеждает она.

Сколько украинских женщин в плену — эта информация, как и общее количество пленников в России, сейчас закрыта. В координационном штабе по вопросам пленных только говорят, за год удалось освободить две сотни узниц и добавляют, это очень мало.

Сколько в плену азовцев, защищавших Мариуполь и "Азовсталь" — цифры известны. В общей сложности пленных бойцов полка "Азов" сейчас — 700 человек, из них 40 — это женщины, которых россияне по Женевским конвенциям и нормам международного гуманитарного права не должны держать в тюрьмах. Их должны были отпустить даже без обменов. Однако не делают этого. "К сожалению, не все удается, потому что враг, страна-агрессор делает все, чтобы затянуть такие переговоры, усложняет их, не сообщает информацию о том, кто и где в плену в Российской Федерации, на оккупированных территориях, поэтому это все проходит очень сложно”, — отмечает руководитель пресс-службы координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Анна Науменко и Марианна Хомерики — представительницы ассоциации семей защитников "Азовстали". У каждой из них в плену родной человек. У Ани – муж, у Марьяны – ближайшая подруга. Сейчас девушки заботятся о том, что собирают вещи для вернувшихся. На их импровизированном складе в трехкомнатной квартире есть все – футболки, шорты, рюкзаки, белье, средства гигиены. Отдельно здесь стоят 40 коробок для девушек из "Азовстали". "Девочки там были, к сожалению, они моются обычным мылом раз в неделю, и хорошо, если было это мыло, поэтому хотим приятное", — говорят волонтеры.

Девушки говорят, именно азовцев россияне отдавать не хотят категорично.

Читайте также:

Дети российской элиты остаются "в шоколаде", пока их папы призывают отдавать сыновей на войну

Россия в очередной раз наступила на горло своим планам: Украину уже летом планируют официально пригласить в НАТО

В камуфляже присматривает за качеством ремонта авто для военных: ротвейлер Даф стал любимцем бойцов