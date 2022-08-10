Россияне угрожают людям расстрелами: мэр Мелитополя рассказал о ситуации в Запорожской области и на АЭС

Подробной информации о событиях в Энергодаре на данный момент официальные местные власти не имеют.

Россияне в Запорожской области, где они еще в марте захватили ЗАЭС, угрожают людям расстрелами за отказ сотрудничать с оккупационными властями.

Об этом 10 августа в эфире телемарафона в слоте ТСН сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня у нас нет детальной информации, что происходит в Энергодаре, кроме официальных сообщений. Но мы четко видим, что они (ред. - российские оккупанты) информационно делают по этой теме в Мелитополе. Они угрожают людям в отношении АЭС расстрелами и созданием псевдо ГУЛАГа на территории временно оккупированной Запорожской области. Это и есть массовые угрозы и массовый шантаж для того, чтобы заставить людей сотрудничать. Как следствие — противоположная реакция", — отмечает он.

Следует отметить, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Также читайте Бессильная ярость может подтолкнуть Путина к провокации на ЗАЭС: Пионтковский о планах диктатора

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

8 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 168-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: