Россияне укрыли огнем один из крупных городов Украины: фото, видео

Последствия обстрела Херсона / © ТСН

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В Херсоне россияне обстреляли автобус и атаковали Корабельный район. В городе из-за оккупантов пострадали 10 человек.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Светланы Паук.

Накануне россияне с беспилотника атаковали городской автобус.

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«Отсюда пошла взрывная волна, порывало двери, пол, все. Это и спасло людей — людей было мало, они были в салоне, а взрывная волна пошла сзади», — говорит водитель.

Пятеро пассажиров получили ранения различной тяжести.

А через полтора часа россияне начали из артиллерии обстреливать жилые дома Корабельного района. Люди говорят, было не менее семи взрывов. Пострадали пятеро жителей этих домов: они во время артудара были в своих квартирах. Большинство из пострадавших — пожилые люди. Они после пережитого с высоким давлением и в состоянии шока.

За эти годы обстрелов они уже все знали, что самое опасное место в квартире — возле окон. Поэтому все прячутся чем подальше от них.

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У жителя Херсона — осколочное ранение руки, говорит, спасся, потому что заранее забаррикадировал окна.

«Хорошо, что окна были подушками закрыты, подушки все побиты, как решето. Подушки нас спасли, если бы не подушки, мы бы там и остались», — говорит он.

Мужчина рассказал — хотел с женой спуститься в подвал, но не успели, спрятались в коридоре.

Еще одна жительница Херсона в момент прилета была на работе. Но ей тоже понадобилась помощь медиков после того как она увидела свою разбомбленную квартиру на третьем этаже.

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А недалеко от домов, пострадавших от артиллерийского обстрела, был найден еще и вражеский беспилотник. Он приземлился на территории детского сада. Взрывотехники уже убрали устройство, чтобы после осмотра обезвредить его. И такие комбинированные атаки Херсон проживает едва ли не каждый день.

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