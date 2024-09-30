Россияне уничтожают большой город Украины: оккупанты заявили, что будут расстреливать даже маршрутки

На Херсонщине увеличивается количество гражданских людей, которые страдают от российских обстрелов и сброса взрывчатки. Сначала сообщалось, что 1 человек погиб и 12 получили ранения. Затем обратились еще двое пострадавших, после этого - на авто мужчины оккупанты сбросили взрывчатку. Три человека ранены уже сегодня в Большой Александровке, в самом Херсоне от вражеских сбросов пострадал мужчина и две женщины. Женщины, по нашей информации, ожидали маршрутку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Оккупанты заявили, что будут расстреливать маршрутки в Херсоне

Россияне во вражеских телеграмм-каналах выставили карты, на которых очертили большую часть Херсона как места, где обещают уничтожать весь транспорт. В частности, и маршрутки, перевозящие гражданских людей.

Часто это единственный способ передвижения. За вчера россияне повредили три автобуса, чудом обошлось без жертв. У остановок сделаны укрытия, но люди опасаются пропустить транспорт, ждут, чтобы передвигаться. А маршрутщиков называют современными героями.

Корабельный район Херсона: какая там ситуация

ТСН приехала в Корабельный район Херсона, который местные называют Островом. Едва ли не единственное место, где можно встретить людей – это рынок.

Наталья рассказывает о своем отчаянии: "Мы никому не нужны. За нас здесь и забыли, что здесь люди живут".

Наталья

Ей 70 лет и выживать без дачи и огорода нелегко, а зависеть от гуманитарки, говорит – неудобно.

Владимир живет в квартире, где погиб его отец.

"На балконе стоял, осколком убило. А я скупался", — говорит мужчина.

Владимир

Владимир радуется приезду матери из Киева. Маме Надежде в родном городе немного страшно, но приехала, потому что у ее сына день рождения.

"Очень красивый город. Я давно здесь живу. Пришлось уехать, потому что постоянные обстрелы. Надеемся, что когда-нибудь будет мир", — говорит она.

Надежда

Люди на рынке пытаются что-то продать для того, чтобы заработать деньги хотя бы на хлеб, но при этом все равно пытаются поделиться тем, что у них есть.

Одна за другой к остановке подъезжают маршрутки – российские оккупанты в этом районе объявили их своими целями. Пассажиры просят ТСН снять водителя 8 маршрутки Евгения. Мужчина стесняется, объясняет, периодически его автобус обстреливают, но кто-то должен возить пассажиров.

Евгений

На другом рынке в Херсоне практически нет людей. Продавцы говорят, действительно клиенты у них есть, хотя и не очень платежеспособные.

"Люди возвращаются, потому что и дом, и денег нет, и работы нет", — говорят работники рынка.

На рынке на каждом шагу флаги. Люди показывают и большой флаг – его вывесили после деоккупации, переживший и наводнение флаг, после подрыва россиянами Каховской ГЭС, и вражеские прилеты. Жители Херсона говорят, что любят свой город и надеются, что и здесь когда-нибудь будет мир.

Рынок в Херсоне

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