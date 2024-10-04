Россияне уничтожают большой город Украины: ТСН побывала в районе, куда редко кто-нибудь наведывается

Два года назад 4 октября началось освобождение Херсонщины. Села и города возвращались под сине-желтый флаг, до освобождения самого областного центра оставался еще месяц.

Сейчас оккупанты постоянно обстреливают этот регион, съемочная группа ТСН побывала в одном из самых опасных районов Херсона, который называется Гидропарк.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Почему в Херсоне опасно

ТСН отправилась в район, который россияне беспощадно уничтожают обстрелами. Туда перестали ходить маршрутки. И каждая такая поездка рискованная - надо ехать быстро, чтобы проскочить - между FPV-дронами, сбросами и артиллерией.

Раньше здесь было не просто красиво. Широченный Днепр, с островами, рыбалкой, лодками и веселыми людьми. Таким корреспонденты ТСН видели херсонские берега еще летом 2021 года.

"Эти нелюди, как они осквернили, как они уничтожили, как они до такого состояния привели наш Гидропарк, когда-то цветущий, когда-то все приезжали сюда в отпуск, те же самые кацапы приезжали, украинцы приезжали, Гидропарк. Это пляж был, это было что-то невероятное, особенно летом", - говорят местные.

Гидропарк до войны

История семьи Ермоленко

Семья Ермоленко, Валентин Дмитриевич и пани Олена — люди, которые свой город очень любят и очень тяжело переживают каждый удар по нему.

Елена Ермоленко

Валентин Дмитриевич иногда приезжает сюда, потому что не может не приезжать — всю жизнь ловил здесь рыбу, и делает это даже когда есть смертельная угроза. Зимой Валентин едва ходил — очень сильно простудил ноги, когда помогал украинским спецназовцам переправляться на левый берег Днепра. В киевском институте травматологии и ортопедии увидели сюжет ТСН об этом, и сразу откликнулись сделать две операции и поставить херсонца на ноги. За все полномасштабное вторжение только необходимость совершить операции заставили Валентина Дмитриевича уезжать из Херсона. Но из Гидропарка россияне обстрелами выселили почти всех людей. Сейчас в этом районе нет ни одного уцелевшего дома.

Церковь, которую уничтожают русские

"Именно благодаря флагу мы и узнали историю семьи херсонских партизан. Когда началось полномасштабное вторжение, их сын вернулся из Польши и пошел воевать — сейчас он на реабилитации после тяжелого ранения на запорожском направлении. Их внук во время оккупации партизанил, и попал в плен. Когда вышел тоже сразу встал в армию", — говорится в материале ТСН.

Гидропарк

Сами пани Оленка и Валентин все время помогают нашим бойцам — прятали их от россиян и переправляли Днепром на свободную землю. Когда-то у них был бизнес – и хотя потеряли здесь два дома и магазин, от них не было слышно нареканий.

Избитый обстрелами дом Ермоленко вплоть до потолка покрыла вода – он превратился сначала в аквариум, а затем и в песочник. Ермоленко задерживается у избитого родного дома менее чем на минуту.

За эти полчаса, которые длится наша экскурсия, нам удается уехать целыми, для этого района это большой нрав. За все это время мы останавливаемся всего на несколько минут — Олена кормит бездомных псов.

Ермоленко верят – это то, что можно восстановить, но нельзя простить.

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