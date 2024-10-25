Россияне уничтожают еще один город в Украине: что говорят люди и как они выживают (фото, видео)

Без воды, света и тепла уже третий год живут жители прифронтового Гуляйполя. Спасают генераторы, солнечные панели и привозная вода. Несмотря на ежедневные обстрелы, в городе даже работают коммунальщики.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

В подвале пани Любовь с дочерью ночует уже три года. И из города не выезжает.

"Я с начала войны кормлю кошек, их было здесь много, много осколками побило, много умерло. Мы с дочерью их лечим, а теперь я не могу их бросить. Вы не представляете, как утром идешь кормить, а они тебя встречают", — говорит Любовь Штейникова.

Любовь ухаживает за котами

Наталье чуть за сорок. Сын воюет, а она выживает в прифронтовом городе с мамой и сорока котами.

Жители Гуляйполя живут без газа, воды и света уже третий год. Людям раздали генераторы и панели. Подвозят воду.

Коты в Гуляйполе

"Мы договорились с Красным Крестом о 25 тысячах на хозяйство. И люди за эти средства могут поехать купить топливо твердое, дрова, уголь, кому что нужно", — говорит глава Гуляйпольской городской администрации Сергей Ярмак.

Несмотря на близость города к фронту, в Гуляйполе работают городские власти и коммунальщики. И как бы это ни странно выглядело, под эхо взрывов где-то на окраинах они убирают улицы. Валентина Сорока подметает и прислушивается к звукам в воздухе. А еще в Гуляйполе часто залетают дроны.

Когда-то из большого громады сейчас в селах и городе остается около 2 тысяч человек. Оккупанты бьют бессистемно. Так, в дом культуры прилетало три ракеты. Украшение города с библиотекой, спортивным залом и кинотеатром превратилось в руины. Не уцелел и музей.

Во дворе музея осталась копия тачанки Махно — так она и стоит с развернутым пулеметом в сторону оккупантов.

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