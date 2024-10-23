Россияне уничтожают еще один город в Украине: местные рассказали, как выживают

Некоторые жители Гуляйполя живут под землей уже три года.

В Гуляйполе на Запорожье ни одного уцелевшего здания, разбиты школы и больницы. И даже кладбища сожжены российскими снарядами.

Российские террористы не дают покоя гражданским – стреляют по домам из артиллерии, беспилотников, авиации. Иногда здесь бывает тихо, но это спокойствие обманчиво, ситуация часто меняется поминутно.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Некоторые жители Гуляйполя живут под землей уже три года. Они обустраивают в подвалах домашний уют.

Валентина живет в бомбоубежище вместе с мужем и еще двумя соседками. Ежедневно выходят к своему подворью – накормить кошек и проверить, выстоял ли дом после обстрелов.

"Из дома принесли газ, потому что дома нигде забито все, здесь готовим, дровца вон мужчина заготовил нарубили, натащили, где разбивают, что деревья мы идем с девочками, таскаем, а муж рубит, пилит", — говорит Валентина.

По словам местных, несколько дней в Гуляйполе более или менее спокойно, впрочем, эта тишина в прифронтовом городе крайне обманчива, говорят спасатели.

Поэтому некоторые гуляйпольцы, всегда ночуют в подвале. Оборудовали его двухъярусными кроватями, необходимой техникой и буржуйкой, ведь скоро холода.

Валентина живет в подвале

В Гуляйполе остается более тысячи человек. Возле избитых усадеб до сих пор цветут выпученные ими розы. Люди пытаются ухаживать и за старым кладбищем — называют его "крестики", где последние захоронения датировались серединой 20 века. С началом полномасштабной войны здесь снова начали хоронить людей, ведь у центрального кладбища крайне опасно.

"Там сразу накроют. Не стесняются ни крестов, ни Бога. У них нет ни совести, ни чести", — говорит житель Гуляйполя Александр Цыб.

Александр живет рядом с "крестиками". Несколько месяцев назад и сам думал, что не уцелеет, ведь россияне попали прямо в его дом.

Впрочем, несмотря на бесконечные свисты снарядов над головами люди в Гуляйполе на долю не сетуют. Верят – выдержат и эту зиму, и в их город вернется жизнь.

Гуляйполе

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