Россияне уничтожают еще один город в Украине: местные рассказали, как выживают

Российские оккупанты обстреливают город Золочев на Харьковщине. Люди рассказали, какая там ситуация.

Золочев — это пограничный город Харьковской области, который ежедневно попадает под российские обстрелы. Россияне стряпают по нему всем, что имеют: управляемыми авиабомбами, артиллерией, "градами". Жители вынуждены ночевать в погребах, но несмотря ни на что, работают магазины, почта и социальные учреждения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Утро в Золочеве начинается не с кофе. Прилеты, разбросанные по улицам обломки боеприпасов, воронки на дорогах - здесь привыкли, что тишина длится недолго. Вот физкультурно-оздоровительный комплекс детско-юношеской спортивной школы. Российская авиация дважды атаковала здание: в мае прошлого года и сейчас, в начале февраля. Теперь это просто руины.

"До этого момента купол именно физкультурно-оздоровительного комплекса спортивной школы еще был невредим, окно на двери это все, конечно, немного было повреждено, но сам каркас был цел. На данный момент мы уже видим, что воронка и побило обломками и стены, и пол", - говорит Игорь Григоров, директор Золочевской спортшколы.

Россияне постоянно обстреливают Харьковщину

Россияне прицельно бьют по объектам, которые громада восстановила после предыдущих ударов. Общежитие для переселенцев - яркий пример. Еще до начала полномасштабной войны его специально оборудовали для переселенцев из Луганской и Донецкой областей. А в 2022 году - сюда прилетело. И этот удар был не последний.

В конце 2023 года здание полностью восстановили, завезли новую мебель, чтобы переселенцы также могли здесь жить. Но уже через полгода россияне разрушили здание почти полностью.

Враг бьет по общине всем чем может - FPV-дронами, артиллерией, «градами», КАБами. Жители Золочева уже не считают обстрелы. Оккупанты бьют намеренно по жилой и социальной инфраструктуре. В рождественский вечер атаковали жилой квартал - одна ракета уничтожила пол улицы, один из жителей погиб.

"Сын играл, дочь смотрела телевизор. Прочитали, что КАБ на Золочев. Мы, знаете, на них раньше не реагировали. Мы верили, что он где-то упадет в поле, где-то останется у них в "БНР", но до нас не долетит. Но он, к сожалению, до нас долетел", - говорит Юлия Еремисина, жительница Золочева.

Золочев в Харьковской области

Теперь только звучит тревога, все идут по подвалам. До полномасштабного вторжения в Золочеве жили 28 тысяч человек. В настоящее время осталось около 8 тысяч.

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