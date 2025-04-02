Россияне уничтожают город на Запорожье: люди рассказали, как выживают

Россияне уничтожают город Гуляйполе / © ТСН

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На Гуляйполе Запорожской области ежедневно летят десятки дронов и авиабомб. Здесь не увидишь уцелевшей многоэтажки. Люди по улицам не ходят, а перебегают, чтобы избежать попадания. Но, несмотря на это, здесь убрано — после каждого «прилета» жители вместе разбирают обломки и пытаются привести дворы в порядок.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

По дороге в Гуляйполе съемочную группу ТСН встречают аисты. Они, пожалуй, единственные, кто возвращается в свои дома в разбитых прифронтовых селах. Да и в самом Гуляйполе гнезда уже заселили птицы. Побитый и обессиленный, но город жив. Рядом с разбитыми многоэтажками цветут первоцветы, улицы разбиты, но убраны.

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Аисты в Гуляйполе / © ТСН

Россияне запускают по Гуляйполю все, что имеют в арсенале, но больше всего — авиабомбы и дроны. Сбитые железяки беспилотников находят по всему городу.

«Город забрасывали сильно КАБами. В месяц, например от четырех до семи КАБов в день это было», — говорит управляющий «Пунктом незламности» в Гуляйполе Сергей Деревянко.

До полномасштабной в Гуляйполе проживало более 12 тысяч человек. Поля, холмы — пейзажи вокруг завораживают до сих пор. Сейчас здесь остаются жить около тысячи жителей, но все больше не выдерживают — просятся в эвакуацию.

«Эвакуировали мы вчера девушку, которая жила здесь в Гуляйполе. Когда начались авиаудары, то люди понимают, что они разносят все до основания и нужно куда-то выезжать. И пенсионеры — бабушки, дедушки — начали массово выезжать из Гуляйполя», — говорит полицейский офицер Гуляйпольской громады Вячеслав Шейко.

Те же, кто остается, ежедневно собираются в подземном «Пункте незламности» — узнать последние новости, пообщаться, поесть горячего.

Кроме кухни, здесь стоят стиральные машины и сушилки. Однако сейчас людей немного. Боятся идти после недавнего «прилета» рядом, когда по одной локации оккупанты выпустили две авиабомбы.

Россияне уничтожают Гуляйполе / © ТСН

«У меня здесь машину побило. Смотрю — скаты все полные, я — ключ в замок, смотрю на стартер — она завелась, я — в машину и бежать», — говорит Анатолий Татаркин.

Теперь — без «колес», и мужчина приходит в пункт пешком. Показать, как обустроил свой быт дома — приглашает нас к себе. Трижды чинил забор и окна после «прилетов». Отопления нет, поэтому так греется, чем может. Сейчас в доме всего 10 градусов.

Большинство его знакомых уехали, но он остается. Говорит — когда война кончится, хочет дождаться этого не на чужбине, а дома. Пока же выживать таким, как он, в разбитом Гуляйполе помогают полицейские, чрезвычайники и волонтеры, которые под обстрелами все еще везут сюда гуманитарную помощь.

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