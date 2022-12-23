Россияне уничтожают Херсон зажигательными снарядами: один из обстрелов видела съемочная группа ТСН

Передвижение по улицам Херсона для местных превратилось в борьбу за выживание. Ведь оккупанты с левого берега Днепра ежедневно поливают город тоннами боеприпасов. Вражеские снаряды падают прямо в жилых кварталах.

Один из таких обстрелов попал в объектив съемочной группы ТСН.

Вместе с местными ТСН быстро прячется в ближайшем подъезде в одном из спальных районов города. Во время одного из взрывов случайный прохожий получил занозное ранение. В самом деле, чудо, что пострадавших не больше. Остатки снарядов, которые могут прилететь ежесекундно снова, торчат прямо из асфальта. Одно из построек до сих пор продолжает дымить даже после того, как спасатели залили ее кубометремы воды.

оккупанты еще раз применили против гражданских зажигательные снаряды. Они предназначены для того, чтобы производить пожары.

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Непригодным для жизни после того обстрела оккупантов стал еще один дом на одной из улиц. Взрывом провалило крышу и выбило стены. "Нам здесь жить. У меня маленький ребенок", – говорит жительница дома.

Поврежденных, иссеченных или полностью разрушенных зданий теперь десятки в каждом районе города. Поэтому придется хорошо поискать, чтобы найти улицу, где окна всех домов были целыми. Географию "прилетов" врага уже чуть ли не наизусть знают херсонские медики экстренной помощи, что каждый день они мчатся на место очередного взрыва, чтобы спасать жизнь.

Виталий Токарев работает на скорой более 20 лет. По его словам, у пострадавших имеют минно-взрывные травмы, занозовые ранения в грудную клетку и брюшную полость, разорванные конечности.

Медик помогал людям и во время оккупации. Россияне безрезультатно пытались склонить коллектив медиков к сотрудничеству, а также несколько раз угрожали им расправой. "Говорили, что мы саботируем оказание помощи им", – вспоминает.

Теперь оккупанты пытаются сделать невыносимой жизнь херсонцев за то, что те не приняли их безумный "русский мир". Жители же, несмотря на ежедневные обстрелы и жертвы, живут надеждой, что россиянам скоро удастся отогнать подальше от города.

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