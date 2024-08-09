Россияне уничтожили уникальный кардиоцентр, где оперировали детей: выжил ли младенец, которому в момент удара делали операцию

340 миллионов гривен нужно, чтобы восстановить Центр детской кардиологии и кардиохирургии. Он расположен на территории "Охматдета" и всего в 30 метрах от эпицентра попадания 8 июля. В момент атаки в заведении оперировали троих младенцев.

Как сложилась их судьба и где новорожденным спасают сердца — в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

Медперсонал рассказал о ракетном ударе

Здание Центра детской кардиологии и кардиохирургии расположено на территории "Охматдета".

"Эпицентр российского удара пришелся по ту сторону кардиоцентра. Поэтому, когда заходишь внутрь, вроде бы все хорошо. Разве что удивляют брошенные детские коляски и — ни одного человека", — говорит корреспондент ТСН.

В пустом зале — только пани Валентина. Сотрудница регистратуры отвечает на многочисленные звонки и упорядочивает документы. Когда вспоминает ракетную атаку — едва сдерживает слезы.

"Мы только дошли до первых дверей в бомбоубежище — первый взрыв. Начали уже туда бежать. Потом второй прилет и на нас начал сыпаться потолок", — говорит она.

Россияне ударили по кардиоцентру во время операции

Основная ударная волна пришлась на операционные. Там было сразу три маленьких пациента. Одну операцию уже завершали. Другую — как раз готовили. Третья — была в разгаре.

Кадры из операционных испуганно фиксирует сам персонал. От взрывной волны, вспоминают, все упали. Кроме ребенка, который был под наркозом на операционном столе.

Операционная после российского обстрела

"Выбило стекла и грязь попала ребенку в рану. Это катастрофически. Потому что мы в стерильных условиях. Хирурги чистили рану антисептиком", — говорит Вадим Ткачук, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

В самом отделении реанимации было 18 детей, некоторые — на искусственной вентиляции легких. На окнах мешки с песком – это помогло. Чтобы снова наладить высокотехнологичный процесс оперирования младенцев, нужно 340 миллионов гривен.

Окна в кардиоцентре

Сколько стоит восстановление кардиоцентра

Сумму гендиректор кардиоцентра озвучил на пресс-концеренции. Правительство, говорит Илья Емец, из резервного фонда выделило 100 млн — это на два учреждения: кардиоцентр и "Охматдет". Красный крест — 42 миллиона. А еще граждане надонатили 15 миллионов.

"Убытки предварительно — дефектный акт на 340 млн грн. Ваш вопрос — на что мы будем тратить. Ответ — совсем не будем тратить, пока не насобираем. Мы не можем возобновить операции, потому что система кондиционирования и стерилизации воздуха и кислород — составляет около 150 млн", — говорит Илья Емец, генеральный директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Илья Емец

Чтобы все было прозрачно и понятно, в кардиоцентре создают родительский попечительский совет. Он будет коммуницировать с благотворителями и следить за использованием средств. Относительно сроков — при условии, что будет собрана вся сумма — на восстановление центра уйдет 9 месяцев. А пока что маленьких пациентов с пороками сердца будут спасать во взрослом отделении.

Детские кардиохирурги с сожалением констатируют — их пациенты из-за российской атаки теперь вынуждены становиться в очередь.

"Мы вынуждены уменьшить количество плановых операций на 40%. Но все операции по жизненным показаниям выполняются", — говорит хирург Аркадий Довгалюк.

В реанимационном отделении нет свободной кроватки. Сюда из поврежденного корпуса и перевозили младенцев. Все выжили. И тот ребенок, которому на операционном столе из открытой раны вымывали стекло и грязь, тоже жив.

"Забрали сюда. Убедились, что нет заражения и прооперировали. Ребенок поехал домой", — говорит Вадим Ткачук, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

Помещение кардиоцентра после ракетных ударов

До российской атаки кардиоцентр спасал до тысячи детей ежегодно. Несмотря на войну, за помощью к украинским врачам приезжали даже из-за границы.

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