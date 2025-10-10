Россияне усилили наступление на еще одну область Украины: военные ВСУ шокировали планами оккупантов

Россияне продолжают боевые действия на Сумщине / © ТСН

На Сумщине не бывает сейчас нескольких часов подряд, чтобы украинские пушкари сидели без дела. Россияне малыми группами пытаются подойти вплотную к тайникам украинцев. И тогда работать артиллеристам 71-й Егерской бригады приходится с ювелирной точностью.

Об этом говорится в репортаже корреспондента Александра Моторного.

QR-код — это сбор на пикап для воинов 71-й бригады. Машины нашим защитникам нужны, как говорится на вчера, ведь за ними постоянно охотится враг, техника ломается.

Десантник, артиллерист и командир расчета гаубицы Д 30-ть 71-й отдельной егерской бригады. Он — «Сирко». Полномасштабную войну начинал — минометчиком и судьба распорядилась иначе — он теперь воюет на пушке Д-30. Также военный вынужден ходить с ружьем, чтобы сбивать вражеские дроны.

Здесь почти непрерывное жужжание дронов в небе и постоянные выстрелы и разрывы снарядов.

«У них, как и артиллерии хватает, так и дронов! Скажем так, шо интенсивность как и с той стороны, так и с той. Как и арта, так и дроны», — говорит «Арес», наводчик гаубицы Д30 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.

Артиллерия оккупантов, работает преимущественно из-за границы. На Сумщине, поддерживая московитскую пехоту, стреляют, разве единичные — хорошо замаскированные вражеские минометы. И никуда не исчезли рашиские КАБы.

«И по переднему, по ребятам постоянно летят КАБы! Постоянно летят КАБы. И по дронщикам. и по минометным расчетам», — говорит «Повар», командир роты 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.

Сейчас на Сумщине воины стреляют преимущественно по вражеской пехоте. Бывают дни, что несколько суток подряд, когда работа у артиллеристов 71-й Егерской почти не прекращается.

Только на Сумщине расчет выстрелил в сторону московитов не одну сотню снарядов. В общем с тех пор, как они работают вместе, счет боевой работы, признается «Дед» — 48-ми летний заряжающий Д-30, пересек границу, в десяток тысяч выстрелов.

«Заходили группами, по 10, по 20 человек, и они просачивались, то с 10 — 7-8 происходили контактные бои. Мы их остановили. И даже на некоторых направлениях отбросили назад», — говорит «Сварох», командир артиллерийского дивизиона 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.

