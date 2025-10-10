- Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Россияне усилили наступление на еще одну область Украины: военные ВСУ шокировали планами оккупантов
Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Сумщине.
На Сумщине не бывает сейчас нескольких часов подряд, чтобы украинские пушкари сидели без дела. Россияне малыми группами пытаются подойти вплотную к тайникам украинцев. И тогда работать артиллеристам 71-й Егерской бригады приходится с ювелирной точностью.
Об этом говорится в репортаже корреспондента Александра Моторного.
QR-код — это сбор на пикап для воинов 71-й бригады. Машины нашим защитникам нужны, как говорится на вчера, ведь за ними постоянно охотится враг, техника ломается.
Десантник, артиллерист и командир расчета гаубицы Д 30-ть 71-й отдельной егерской бригады. Он — «Сирко». Полномасштабную войну начинал — минометчиком и судьба распорядилась иначе — он теперь воюет на пушке Д-30. Также военный вынужден ходить с ружьем, чтобы сбивать вражеские дроны.
Здесь почти непрерывное жужжание дронов в небе и постоянные выстрелы и разрывы снарядов.
«У них, как и артиллерии хватает, так и дронов! Скажем так, шо интенсивность как и с той стороны, так и с той. Как и арта, так и дроны», — говорит «Арес», наводчик гаубицы Д30 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.
Артиллерия оккупантов, работает преимущественно из-за границы. На Сумщине, поддерживая московитскую пехоту, стреляют, разве единичные — хорошо замаскированные вражеские минометы. И никуда не исчезли рашиские КАБы.
«И по переднему, по ребятам постоянно летят КАБы! Постоянно летят КАБы. И по дронщикам. и по минометным расчетам», — говорит «Повар», командир роты 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.
Сейчас на Сумщине воины стреляют преимущественно по вражеской пехоте. Бывают дни, что несколько суток подряд, когда работа у артиллеристов 71-й Егерской почти не прекращается.
Только на Сумщине расчет выстрелил в сторону московитов не одну сотню снарядов. В общем с тех пор, как они работают вместе, счет боевой работы, признается «Дед» — 48-ми летний заряжающий Д-30, пересек границу, в десяток тысяч выстрелов.
«Заходили группами, по 10, по 20 человек, и они просачивались, то с 10 — 7-8 происходили контактные бои. Мы их остановили. И даже на некоторых направлениях отбросили назад», — говорит «Сварох», командир артиллерийского дивизиона 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.
