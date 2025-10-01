Россияне усилили наступление на одном из направлений фронта: суют даже на танках и БТР

Война в Украине / © Getty Images

Интенсивность боев на Запорожье растет. Противник задействует в штурмах и тяжелую технику, и авиацию.

Атакуют Роботинский выступ как с востока — с Новопокровки в сторону Малой Токмачки, так с запада — от Нестерянки на Новоданиловку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Две тонны снарядов руками переносит этот парень за сутки. Его зовут Виталий. Родом с Волыни. Отец троих детей. В этом экипаже почти все добровольцы. Воюют с 2022-2023 годов. Большинство начинало в пехоте, теперь после обучения пушкари.

Из-за большого количества вражеских дронов в воздухе машина вкопана, замаскирована и затянута сетками. Возле пушки дежурит с дробовиком «Лимон».

Противник, хоть и осторожно, но ежедневно пытается продвинуться. Не получается пешком, едут на багги или мотоциклах. И так каждый день. А еще бывают большие наступления с танками и БТР. Тогда стволы пушек работают до покраснения.

Сейчас работают по пехоте осколочно-фугасными. Самоходка наводится на цель. И «кабаны» летят в степи и посадки.



«Авиацию применяют часто можно часы сверять работают в вечернее время суток по 5-6 а то и больше выпускают ежедневно работают КАБами», — говорит «Старый».



Все эти ребята не имели до большой войны военного опыта. Учились уже на фронте. Здесь они стали теми, кем являются сейчас — воинами.

