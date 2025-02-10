Россияне усилили обстрелы Черниговской области: как из-за оккупантов пустеют города и села

Российские террористы уничтожают приграничные города и села на Черниговщине. Что там происходит — рассказали местные жители.

Под российским ударом — снова Семеновская громада на Черниговщине. Из минометов и ствольной артиллерии за прошлые сутки обстреляли пять сел. Из-за атаки сгорел дом. Обстрелы там практически каждый день и разница только в их интенсивности. Из приграничья Черниговщины на прошлой неделе выехало 10 человек.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Пустые улицы Семеновки. Если здесь кто-то и решается выйти, то двигается быстро — город на российской границе не лучшее место для прогулок.

Владелец магазина одежды закрывает свой бизнес. Говорит, что с Нового года здесь не было ни одного покупателя. Как и в любом населенном пункте, индикатор жизни здесь – торговая выручка.

Продавцы в продуктовом магазине жалуются, что и они почувствовали нехватку покупателей. Но, говорят, пока уезжать не планируют.

Магазин в Семеновке

После последних активных обстрелов весь центр Семеновки разбит. Это несколько многоэтажек. Восстановительные работы до сих пор продолжаются, ведь бюджета города не хватает. За счет резерва и доноров пока удалось заменить только крышу в одном многоквартирном доме. Именно из-за российских обстрелов город не выполнил бюджет за январь. Самые крупные налогоплательщики – это аграрные и лесоперерабатывающие предприятия — остановились. Соответственно, говорит глава громады, рабочие места исчезли, а поступления упали.

В городе стоят модульные укрытия. Здесь одновременно могут спрятаться до тридцати человек. В центре Семеновки – пять модулей.

Вера Петровна — из тех, кто мигрирует, в зависимости от обстрелов. Говорит, если массированные атаки российской армии застает здесь, то прячется за двумя стенами. Выезжают люди не только из Семеновки.

Россияне уничтожают Семеновку

Лариса Надточий говорит: ее село вроде и чуть дальше от границы, но людей ощутимо стало меньше. У пани Ларисы два года назад под Бахмутом погиб сын Евгений. И женщина мечтает, чтобы другие парни вернулись живыми. А еще хочет, чтобы снова заработали школы. И чтобы дети, в частности, ее внуки могли снова полноценно учиться. В Семеновской громаде только одна школа работает офлайн — в селе Жадовое. Ранее туда подвозили и учеников из Семеновки, но из-за массированных обстрелов подвоз временно остановили.

Темпы эвакуации растут! Люди массово выезжают из Семеновской громады на Черниговщине

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