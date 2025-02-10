Россияне усилили обстрелы Черниговской области: как из-за оккупантов пустеют города и села

Российские террористы уничтожают приграничные города и села на Черниговщине. Что там происходит — рассказали местные жители.
Под российским ударом — снова Семеновская громада на Черниговщине. Из минометов и ствольной артиллерии за прошлые сутки обстреляли пять сел. Из-за атаки сгорел дом. Обстрелы там практически каждый день и разница только в их интенсивности. Из приграничья Черниговщины на прошлой неделе выехало 10 человек.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.
Пустые улицы Семеновки. Если здесь кто-то и решается выйти, то двигается быстро — город на российской границе не лучшее место для прогулок.
Владелец магазина одежды закрывает свой бизнес. Говорит, что с Нового года здесь не было ни одного покупателя. Как и в любом населенном пункте, индикатор жизни здесь – торговая выручка.
Продавцы в продуктовом магазине жалуются, что и они почувствовали нехватку покупателей. Но, говорят, пока уезжать не планируют.
После последних активных обстрелов весь центр Семеновки разбит. Это несколько многоэтажек. Восстановительные работы до сих пор продолжаются, ведь бюджета города не хватает. За счет резерва и доноров пока удалось заменить только крышу в одном многоквартирном доме. Именно из-за российских обстрелов город не выполнил бюджет за январь. Самые крупные налогоплательщики – это аграрные и лесоперерабатывающие предприятия — остановились. Соответственно, говорит глава громады, рабочие места исчезли, а поступления упали.
В городе стоят модульные укрытия. Здесь одновременно могут спрятаться до тридцати человек. В центре Семеновки – пять модулей.
Вера Петровна — из тех, кто мигрирует, в зависимости от обстрелов. Говорит, если массированные атаки российской армии застает здесь, то прячется за двумя стенами. Выезжают люди не только из Семеновки.
Лариса Надточий говорит: ее село вроде и чуть дальше от границы, но людей ощутимо стало меньше. У пани Ларисы два года назад под Бахмутом погиб сын Евгений. И женщина мечтает, чтобы другие парни вернулись живыми. А еще хочет, чтобы снова заработали школы. И чтобы дети, в частности, ее внуки могли снова полноценно учиться. В Семеновской громаде только одна школа работает офлайн — в селе Жадовое. Ранее туда подвозили и учеников из Семеновки, но из-за массированных обстрелов подвоз временно остановили.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН НОВОСТИ 10 ФЕВРАЛЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК
Читайте также: